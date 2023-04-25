"Столь трагичного начала мотосезона не было давно". Несколько советов мотоциклистам от CSDD

Нужно проверить и привести в порядок не только мотоцикл, но и экипировку. Что касается текстильной одежды, то надо восстановить ее водоустойчивость при помощи специальных средств, обработать нужно и кожаную одежду, чтобы она не потеряла эластичность и оставалась водонепроницаемой. Нужно проверить также защитные элементы, не потеряли ли они эластичность, нет ли в них трещин и не поломались ли они - со временем они теряют свои свойства. Если что-то лопнуло, то нужно зашить и отремонтировать.

В начале сезона нужно понимать, что вы не ездили на мотоцикле несколько месяцев, поэтому навыки нужно восстановить, а мастерство - отточить. Неплохо было бы посетить и мероприятия по восстановлению мастерства, которые проходят, например, на трассе в Бикерниеки, или же индивидуально потренироваться в безопасном месте экстренному торможению и маневрированию, провести тренировку равновесия.

Чтобы сезон прошел спокойно и без инцидентов, нужно напомнить о некоторых вещах.

Один из главных принципов - люди могут ошибаться. Ошибиться может каждый мотоциклист, а также водитель любого другого транспортного средства или пешеход.

Даже в случаях, когда у вас есть преимущество, всегда нужно убеждаться в безопасности, так как люди просто могут ошибаться. Безопасное вождение - это не просто вождение в соответствии с правилами дорожного движения, а предвидение потенциально опасных дорожных ситуаций путем понимания смысла правил дорожного движения.