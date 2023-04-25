"Столь трагичного начала мотосезона не было давно". Несколько советов мотоциклистам от CSDD

Несмотря на то, что официально мотосезон будет открыт только в конце этой недели, весенняя погода уже сейчас способствует возвращению мотоциклистов в дорожное движение. И в этом году сезон, к сожалению, начинается не так, как хотелось бы. Уже в первые весенние месяцы и первые более-менее теплые дни произошли первые трагические аварии с пострадавшими и погибшими. CSDD сообщает, что еще до открытия официального сезона на данный момент уже трое мотоциклистов погибли, а еще 14 пострадали.
Столь трагичного начала сезона не было давно. Большая часть этих ДТП еще находится в стадии расследования, но доступная сейчас информация свидетельствует как о неверных действиях со стороны автоводителей, так и об ошибках, допущенных самими мотоциклистами, и выраженной невнимательности.
Свою роль сыграло и обстоятельство, что большая часть мотоциклистов начала сезон до того, как дорожные службы успели провести все весенние работы. Ямы на дорогах стали причиной нескольких падений. Кроме того, дорожное покрытие не успело очиститься от зимней грязи, а коммунальные службы не успели собрать рассыпанный зимой песок. В отдельных случаях мотоциклистов подвело мастерство, которое за зимний период немного "заржавело".
Все вышеупомянутое привело к очень плохим показателям статистики этой весной. Впрочем, нужно сказать, что не только среди мотоциклистов - и в других группах участников дорожного движения этой весной наблюдается большое число ДТП.
Чтобы такая ситуация не продолжилась, каждый мотоциклист должен обратить внимание на несколько важных факторов безопасности и проверить свою экипировку и техническое состояние мотоцикла.
Во-первых, нужно убедиться в том, что аккумулятор мотоцикла и вся остальная электроника находятся в достаточно хорошем состоянии. Если зимой вы не позаботились о зарядке аккумулятора, то весной вас может ждать неприятный сюрприз и финансовые расходы.
Следующее - стоит убедиться в состоянии шин мотоцикла. Если шины близки к минимальной толщине протектора, то весной грязные дороги могут стать причиной неприятного сюрприза в виде скольжения колес.
Весной желательно смазать цепь мотоцикла (если она есть), так как за зиму нанесенный осенью слой масла уменьшается. Заодно стоит проверить и натяжение цепи.
Если мотоцикл был отправлен на зимовку согласно техническим требованиям, то о содержимом бака особенно тревожиться не стоит, но если бак был пустым или почти пустым, то следует убедиться в отсутствии конденсата и в том, что внутренняя поверхность бака не начала ржаветь. Это, конечно, зависит в том числе от температуры хранения мотоцикла и погоды вообще.
Начиная сезон, нужно убедиться в уровне масла в двигателе и других агрегатах. В случае необходимости следует поменять масло и фильтры - чтобы сезон прошел без проблем и очередного планирования обслуживания. Не будем забывать и о проверке уровня тормозной жидкости.
Как свидетельствуют данные техосмотров, одной из самых проблемных вещей является освещение и правильная регулировка фонарей. Перед началом сезона надо проверить, все ли фонари горят и светят правильно. Это для того, чтобы самому хорошо видеть дорогу и не ослеплять других.
Нужно проверить и привести в порядок не только мотоцикл, но и экипировку. Что касается текстильной одежды, то надо восстановить ее водоустойчивость при помощи специальных средств, обработать нужно и кожаную одежду, чтобы она не потеряла эластичность и оставалась водонепроницаемой. Нужно проверить также защитные элементы, не потеряли ли они эластичность, нет ли в них трещин и не поломались ли они - со временем они теряют свои свойства. Если что-то лопнуло, то нужно зашить и отремонтировать.
В начале сезона нужно понимать, что вы не ездили на мотоцикле несколько месяцев, поэтому навыки нужно восстановить, а мастерство - отточить. Неплохо было бы посетить и мероприятия по восстановлению мастерства, которые проходят, например, на трассе в Бикерниеки, или же индивидуально потренироваться в безопасном месте экстренному торможению и маневрированию, провести тренировку равновесия.
Чтобы сезон прошел спокойно и без инцидентов, нужно напомнить о некоторых вещах.
Один из главных принципов - люди могут ошибаться. Ошибиться может каждый мотоциклист, а также водитель любого другого транспортного средства или пешеход.
Даже в случаях, когда у вас есть преимущество, всегда нужно убеждаться в безопасности, так как люди просто могут ошибаться. Безопасное вождение - это не просто вождение в соответствии с правилами дорожного движения, а предвидение потенциально опасных дорожных ситуаций путем понимания смысла правил дорожного движения.
Для мотоциклиста способность прогнозировать неблагоприятную и опасную ситуацию в движении важнее, чем для любого другого участника дорожного движения, так как мотоциклист не только наименее защищенный участник движения, но и быстрый, поэтому последствия потенциального ДТП более опасны и трагичны.
В данный момент в Риге ведутся очень объемные строительные работы и введены ограничения движения, что несет с собой и пробки. Именно здесь становится очевидным преимущество мотоциклов как небольших и маневренных транспортных средств. Но эти ограничения также связаны с риском: в ремонтных зонах проезжая часть сужена, часто неровная и с меняющейся схемой движения, что может заставить водителей других транспортных средств более невнимательно относиться к мотоциклам, проезжающим через заторы.
Планируя маршрут в городе, мотоциклистам стоит выбирать улицы с полосами общественного транспорта (мотоциклы могут ездить по полосам общественного транспорта, как и электромобили) - это избавит от необходимости ехать между автомобилями, и движение будет безопаснее.
CSDD в этом сезоне призывает и водителей автомобилей быть внимательными. Мотоцикл - транспортное средство для езды с ветерком в волосах и радостью на лице - пусть так и останется на протяжении всего летнего сезона. Путешествуем, ездим и наслаждаемся летом безопасно.
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