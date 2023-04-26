Назван хедлайнер фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala

"Цель фестиваля этого года - создать праздник для участников, гостей и зрителей, продемонстрировав нашу поддержку тем, у кого сейчас очень мало поводов для радости. Мы стремимся вдохновить и поддержать веру в мир и взаимопонимание. Поэтому приглашаем всех на концерты, где мы создадим ощущение настоящего праздника вместе с музыкальными выступлениями артистов из разных стран!" сказала Элита Милграве, продюсер фестиваля.

Билеты на фестиваль можно приобрести в Biļešu Serviss.

Международный музыкальный фестиваль "Laima Rendezvous Jūrmala" проходит в концертном зале Дзинтари с 2015 года и является одним из самых значимых музыкальных событий культурной жизни Латвии. Каждый год фестиваль собирает известных музыкантов и перспективных молодых исполнителей поп-, рок-, джаз- и классической музыки из Европы, Центральной Азии и Америки.

Ежегодно фестиваль смотрят более 100 миллионов человек: Телевизионные и интернет-каналы транслировали мероприятие в Латвии, Литве, Эстонии, Израиле, Казахстане, Украине, Грузии, Армении, Германии, США, Канаде, Австралии и других странах.

В разные годы в фестивале принимали участие Крис Норман, Мон Сельмерлев, Кристина Ополайс, Ксения Сидорова, Biondi, Thomas Nevergreen, Uku Suviste, Noah, Нани Брегвадзе, Эдите Пьеха, Андрей Макаревич, Интарс Бусулис, Вера Брежнева, A'Studio и другие, всего более 150 известных артистов и исполнителей.