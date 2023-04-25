СМИ: Россия использует в Украине "парадные" танки Т-14 "Армата"

Reuters ссылается на прокремлевское издание РИА "Новости", с которым такой информацией поделился источник. "Россия начала использовать Т-14 "Армата" для обстрела украинских позиций, однако к прямым наступательным операциям танки еще не привлечены", - отметил источник.

Российское издание утверждает, что по бокам "Арматы" установлено дополнительное вооружение, а экипажи прошли обучение боевой координации на территории Украины. Эти танки часто называют "парадными" танками, так как в России их показывают только на праздновании 9 мая.

Напомним, эксперты Министерства обороны Великобритании еще в январе допустили, что россияне могут использовать в Украине и танки Т-14.

Тогда британское Минобороны высказало допущение, что на фронт может небольшое число этих танков, и их главным образом будут использовать в целях пропаганды. Этих танков мало, командиры Т-14 "Армата" еще не освоили их полностью, чтобы можно было полноценно использовать на поле боя.

В свою очередь примерно неделю спустя прозвучало практически противоположное утверждение.