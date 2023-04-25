СМИ: Россия использует в Украине "парадные" танки Т-14 "Армата"

Новостное агентство Reuters сообщает, что Россия начала использовать в ходе войны в Украине и новейшие танки Т-14 "Армата".
Reuters ссылается на прокремлевское издание РИА "Новости", с которым такой информацией поделился источник. "Россия начала использовать Т-14 "Армата" для обстрела украинских позиций, однако к прямым наступательным операциям танки еще не привлечены", - отметил источник.
Российское издание утверждает, что по бокам "Арматы" установлено дополнительное вооружение, а экипажи прошли обучение боевой координации на территории Украины. Эти танки часто называют "парадными" танками, так как в России их показывают только на праздновании 9 мая.
Напомним, эксперты Министерства обороны Великобритании еще в январе допустили, что россияне могут использовать в Украине и танки Т-14.
Тогда британское Минобороны высказало допущение, что на фронт может небольшое число этих танков, и их главным образом будут использовать в целях пропаганды. Этих танков мало, командиры Т-14 "Армата" еще не освоили их полностью, чтобы можно было полноценно использовать на поле боя.
В свою очередь примерно неделю спустя прозвучало практически противоположное утверждение.
С какими причинами связано нежелание российской армии использовать Т-14 "Армата", не уточняется, однако в последние годы публично звучала критика по поводу двигателей и тепловизионных систем танков новейшего поколения.
Эксперты Минобороны Великобритании также напоминили, что российская армия танки Т-14 "Армата" ранее получала только в виде испытательной партии.
О планах Министерства обороны РФ послать на фронт танки Т-14 "Армата" стало известно 19 января, когда этот вопрос подняли российские пропагандистские СМИ.
Впервые Минобороны РФ показало танки новейшего поколения Т-14 "Армата" на параде 9 мая 2015 года. Впрочем, тогда у одного из танков возникли технические проблемы.
В декабре 2021 года российская технологическая корпорация "Ростех" объявила о начале серийного производства Т-14 "Армата". Действительно ли оно было начато, неизвестно.
До сих пор Министерство обороны сообщало, что российская армия получила примерно 130 новейших танков. Сколько именно танков Т-14 "Армата" было произведено, неизвестно.
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