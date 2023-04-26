Еще 13 конфискованных автомобилей передадут Украине. Сколько они стоят?

Автомобили предназначены для военной администрации Черкасской области, коммунального некоммерческого предприятия Украины "Волчанская центральная районная больница", коммунального некоммерческого предприятия Харьковского районного совета, некоммерческого предприятия Харьковского областного совета "Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф", Национального научного института Украины "Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т.Зайцева", Министерства обороны Украины.

Общая предварительная рыночная стоимость транспортных средств, которые будут переданы в Украину, составляет 26 653 евро.

Среди них Audi A4 2007 года (предварительная рыночная стоимость 4000 евро), Volvo S60 2001 года (227 евро), Ford Focus 2006 года (1100 евро), Audi A4 2000 года (230 евро), BMW 530 2007 года (3500 евро), Volkswagen Passat 2003 года (200 евро), Volkswagen Tiguan 2009 года (6000 евро), Audi A4 Avant 2005 года (1500 евро), Ford Focus 2003 года (196 евро), Peugeot 307 2007 года (1500 евро), Audi A4 2004 года (2200 евро), Audi A6 2008 года (3500 евро) и Audi A2 2003 года (2500 евро).

Согласно Закону о поддержке гражданского населения Украины, транспортные средства, принадлежащие Латвийскому государству, могут безвозмездно передаваться в собственность правительства Украины с целью предотвращения последствий чрезвычайной ситуации, связанной с боевыми действиями в Украине. Это один из способов, которыми Латвия помогает Украине в борьбе с российской агрессией.

Служба государственных доходов (VID) сотрудничает с ассоциацией Agendum по передаче в Украину автомобилей, конфискованных у пьяных водителей. Ассоциация обеспечивает доставку автомобилей в Украину.

Ассоциация Agendum получает запросы о помощи от различных государственных учреждений Украины. VID предоставила ассоциации актуальный список транспортных средств, принадлежащих государству, которые ассоциация оценила в соответствии с полученными запросами о помощи. VID предлагает для оценки автомобили в хорошем состоянии.