Яна Брук поругалась с возлюбленным и захотела покинуть шоу

Самые "горячие" влюбленные шоу Яна Брук и Давид получили билеты на Крит, но за день до отъезда между ними вспыхивает нешуточная ссора. Причина - Давид не держит слово, данное девушке, и по-прежнему употребляет алкоголь по вечером.

Как показано в тизере, Яна хочет поговорить со своим возлюбленным о жизни после шоу и его употреблении алкоголя, но Давид настаивает на том, что проблем нет.

"Я так не хочу, я с этим не согласна!" - говорит Яна. "Не хочешь, тогда не хоти. Я такой, какой я есть. Хватит драматизировать!" - отвечает ей Давид.

"У тебя просто проблемы с алкоголем и все", - указывает Яна.

"Нет у меня никаких проблем!" - считает Давид.

"Ты не отвечаешь за свои слова! Обещаешь, но не делаешь. Сходи проветрись!" - настаивает на своем Яна. "Сама сходи!" - отвечает он ей.

Пара разговаривает на повышенных тонах и ссорится. Брук даже пакует чемоданы и просит съемочную группу отвезти ее домой.

Напомним, создатель цифрового контента Яна Брук и военный Давид Круминьш считаются одной из самых сплоченных пар в шоу Mīla kemperī ("Любовь в кемпере"), но в последней время между влюбленными "возникла трещина". Яна беспокоится по поводу отношений Давида с алкоголем.