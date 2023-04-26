Театр им. Михаила Чехова представит спектакль о Сибири и жизни в ссылке

19 мая в Театре имени Михаила Чехова ожидается премьера новой постановки режиссера Лауры Грозы "В бальных туфельках по Сибирским снегам", по мотивам одноименной книги Сандры Калниете. Кроме того, 11 мая в оконной галерее театра на углу улиц Калькю и Калею откроется арт-инсталляция, посвященная этому спектаклю.
Помимо новой постановки, в которой отражены воспоминания нескольких поколений одной семьи о пережитом в сибирской ссылке, Рижский русский театр Михаила Чехова также создает пространство для открытой дискуссии и диалога, поэтому планирует ряд дополнительных публичных мероприятий. Режиссер Лаура Гроза, принимая приглашение осуществить постановку, четко обозначила, что хочет продолжения темы спектакля в более широком смысле, поэтому обратилась к своим коллегам, для которых эти вопросы также важны.
За неделю до премьеры - 11 мая - в Театре имени Михаила Чехова откроется особая арт-инсталляция, посвященная новому спектаклю и идее поддержания и продвижения общественного диалога.
Авторами инсталляции станут художники MAREUNROL’S, и она будет видна каждому прохожему в витрине театра на углу улиц Калькю и Калею. Куратором выставки выступит философ и публицист Игорь Губенко, который также станет модератором дискуссионной панели по "удобным и неудобным" вопросам, актуальным для нашего общества. Первое обсуждение запланировано на 22 мая и будет доступно для просмотра онлайн.
Говоря о мотивах своего участия в этом проекте, Игорь Губенко отмечает: "Я считаю, что латвийское общество как никогда нуждается в открытом разговоре о нашем травматичном прошлом и о том, как не быть его заложниками сегодня. Я рад, что Рижский русский театр имени Михаила Чехова новым спектаклем и публичной программой берет на себя ответственную миссию стать платформой и движущей силой такого разговора."
В Латвии почти в каждой семье есть своя история о Сибири.
И, хотя мы, возможно, привыкли думать иначе, на самом деле всё это истории не одного народа — это истории всех нас, потому что депортации в те времена, при том режиме, коснулись не только латышей, но и русских, поляков, белорусов и представителей других национальностей. Слово "Сибирь" для разных групп общества на многие десятилетия стало причиной острых дискуссий и споров, которые коренятся в различной интерпретации исторических событий. "В бальных туфельках по Сибирским снегам" - это реальная история нескольких поколений одной семьи, переживших одно из самых страшных преступлений тоталитарного режима – депортацию 1941 и 1949 годов: из советской Латвии в Сибирь. На холодных просторах Сибири выжить смогли те, кто сохранил в душе любовь к людям и веру в чудо возвращения на родину.
В книге "В бальных туфельках по Сибирским снегам" Сандра Калниете раскрывает историю своей матери Лигиты и бабушки Эмилии и рассказывает о том, что они пережили в ссылке, об их мыслях и чувствах, связанных с этим трагическим опытом. И в центре спектакля, поставленного в Театре имени Михаила Чехова, оказывается именно Лигита, которая за день до высылки получила в подарок от брата пару чудесных туфелек на высоком каблуке, которые роковым образом стали ее единственной обувью в первый год пребывания в Сибири.
Режиссер Лаура Гроза, отвечая на вопрос о месседже постановки, говорит: "Это спектакль о том, что нужно разговаривать друг с другом. Если бы Эмилия не разговаривала с Лигитой, Лигита, вероятно, не пережила бы даже одной зимы в ссылке. Если бы мне не удалось поговорить с актерами спектакля об этом сложном периоде истории (учитывая, что у всех нас очень разные истории рождения и взросления), то, наверное, будущий спектакль не пережил бы и одной недели репетиций. Я ни в коем случае не сравниваю буквально, потому что это не сравнимо. Но неспособность разговаривать друг с другом - верный путь к краху".
Примечательно, что ансамбль спектакля составят актеры латышского, русского, украинского и белорусского происхождения, что придает дополнительную эмоциональную окраску как процессу постановки, так и ожидаемому исполнению.
Главную роль - роль Лигиты - сыграет приглашенная актриса Инга Мисане-Грасберга; зрители также увидят актеров из труппы Театра имени Чехова, которых многие называют в числе любимых исполнителей: Веронику Плотникову, Ольгу Никулину, Родиона Кузьмина и Ивана Стрельцова. Постановку планируется сделать билингвальной: на сцене будут звучать и латышский, и русский языки, а перевод предполагается обеспечить с помощью титров.
Творческий коллектив спектакля под руководством режиссера Лауры Грозы состоит из художников MAREUNROL'S, которые придумали сценографию и костюмы, видеохудожника "-8", авторов оригинальной музыки Рудолфса Данкфелдса и Микелиса Путниньша; автор сценического текста - Артурс Дицис, перевод на русский язык выполнила Лина Овчинникова.
Билеты на спектакль можно приобрести на сайте www.bilesuserviss.lv или в кассе театра на улице Калькю, 16.
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