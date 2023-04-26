Театр им. Михаила Чехова представит спектакль о Сибири и жизни в ссылке

Режиссер Лаура Гроза, отвечая на вопрос о месседже постановки, говорит: "Это спектакль о том, что нужно разговаривать друг с другом. Если бы Эмилия не разговаривала с Лигитой, Лигита, вероятно, не пережила бы даже одной зимы в ссылке. Если бы мне не удалось поговорить с актерами спектакля об этом сложном периоде истории (учитывая, что у всех нас очень разные истории рождения и взросления), то, наверное, будущий спектакль не пережил бы и одной недели репетиций. Я ни в коем случае не сравниваю буквально, потому что это не сравнимо. Но неспособность разговаривать друг с другом - верный путь к краху".