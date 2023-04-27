Латвийский блогер Яна Брук на днях разоткровенничалась со своими подписчиками в Instagram. Девушка вспомнила, как три года назад попала в ДТП, в котором могла погибнуть.
Яна Брук чудом избежала смерти: "Мой второй день рождения"
"Эта история началась три года назад, когда со мной произошел несчастный случай по дороге в Москву. Тогда моя жизнь разделилась на "до" и "после". Это был второй день рождения", - призналась Яна Брук подписчикам.
Она призналась, что в тот период находилась в глубокой депрессии, много курила, поздно просыпалась и ложилась спать в 3 часа ночи. Ее ничто не радовало.
"Я много плакала. Мне не нравилась моя внешность. Для меня это был предел. Девочка, которая себя боготворила, перестала себя любить полностью. Начались проблемы с кожей, со здоровьем, а после период ковида. Я была в отчаянии и не знала, что делать", - вспоминает Яна.
27 декабря 2020 года Яна Брук решила отправиться в Москву на выходные, чтобы проветриться, но произошел несчастный случай. Машина, на которой она ехала, попала в ДТП. Полицейские, которые приехали на место происшествия, сказали, что Яне повезло. Обычно в таких ДТП не выживают:
"Это был мой второй день рождения. Я была не в самом хорошем состоянии, но понимала, что это знак. Это даже не знак, а крик Вселенной".
Так, вместо нескольких дней Яна провела в Москве 3 месяца. Там она встретила замечательных людей, которые помогли ей с проживанием. Ведь в Россию она отправилась всего лишь с маленькой сумочкой и небольшим количеством денег.
"Я думала, что Москва меня спасет, но она дала лишь временное ощущение жизни. Мне следовало вернуться домой, а дома комендантский час и ковид в "полном формате", - поясняет Яна.
"Мой энтузиазм был недолгим. Я вернулась в состояние "существовать, а не жить". Яна не скрывает, что она страдала несколько месяцев, а потом обратилась за медицинской помощью. Сначала это был психолог. После - рядовые врачи и основные медицинские проверки: "Я лечилась. Я понимала, что дальше так не может продолжаться". Постепенно при помощи астролога, нумеролога, рунолога Яна начала выходить из темноты.
Девушка с уверенностью отмечает, что сейчас она в прекрасном физическом и эмоциональном состоянии. Это результат работы над собой за последние три года.
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