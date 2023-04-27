Яна Брук чудом избежала смерти: "Мой второй день рождения"

Фото: Instagram/ yanaabruk сторис

Фото: Instagram/ yanaabruk сторис

Фото: Instagram/ yanaabruk сторис

Фото: Instagram/ yanaabruk сторис

Так, вместо нескольких дней Яна провела в Москве 3 месяца. Там она встретила замечательных людей, которые помогли ей с проживанием. Ведь в Россию она отправилась всего лишь с маленькой сумочкой и небольшим количеством денег.

Фото: Instagram/ yanaabruk сторис

"Я думала, что Москва меня спасет, но она дала лишь временное ощущение жизни. Мне следовало вернуться домой, а дома комендантский час и ковид в "полном формате", - поясняет Яна.

Фото: Instagram/ yanaabruk сторис

"Мой энтузиазм был недолгим. Я вернулась в состояние "существовать, а не жить". Яна не скрывает, что она страдала несколько месяцев, а потом обратилась за медицинской помощью. Сначала это был психолог. После - рядовые врачи и основные медицинские проверки: "Я лечилась. Я понимала, что дальше так не может продолжаться". Постепенно при помощи астролога, нумеролога, рунолога Яна начала выходить из темноты.

Фото: Instagram/ yanaabruk сторис

Девушка с уверенностью отмечает, что сейчас она в прекрасном физическом и эмоциональном состоянии. Это результат работы над собой за последние три года.