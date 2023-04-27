Как 13-летний мальчик умер после TikTok-челленджа

Челлендж с таблетками против аллергии циркулирует в TikTok последние три года. Подростки снимают друг друга за приемом таблеток и после этого испытывают галлюцинации. Это не только очень опасно, но может иметь и летальный исход.

Организм Джейкоба после приема таблеток просто отказался функционировать. Подросток был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и другому жизненно важному медицинскому оборудованию. Фото Джейкоба в больнице сделал его отец Джастин Стивенс. Он хочет, чтобы все увидели это и рассказали другим, чем закончилось испытание TikTok для его сына.

Спустя шесть дней родители Джейкоба приняли непростое и трудное решение - отключить его от системы жизнеобеспечения.

"Нам сказали, что можно держать его на искусственной вентиляции легких, что он может спать, однако он никогда не откроет глаза, не будет дышать, улыбаться, ходить или говорить", - рассказал отец Джейкоба.

Он хочет предупредить других родителей об опасности, которая поджидает тех, кто не контролирует деятельность своих детей в соцсетях.

"Следите за тем, что они делают в телефоне, - говорит он. - Говорите с детьми об этой ситуации. Я хочу, чтобы все узнали о моем сыне".

Отец Джейкоба также пообещал заставить законодателей США установить возрастные ограничения для безрецептурных лекарств, таких как противоаллергические препараты. Теперь он называет это своей "целью жизни".

Представитель TikTok выразил соболезнования семье. Он также подчеркивает: "Наша команда из 40 000 специалистов по безопасности работает над предотвращением нарушений принципов нашего сообщества, и мы призываем сообщество сообщать о любом контенте или учетных записях, вызывающих обеспокоенность".