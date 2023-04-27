Мэр: В результате взрыва в Мелитополе убит коллаборационист

"В оккупированном российскими войсками Мелитополе в районе 5:20 утра произошел взрыв у жилого дома - сработало самодельное взрывное устройство. В результате взрыва погиб полицейский Александр Мищенко", - сообщил Федоров.

По его словам, россияне сообщили об одном пострадавшем, который был госпитализирован.

"Но скорее на одного правозащитника коллаборационистов будет меньше, и он больше не сможет позиционировать себя как один из руководителей правозащитных структур в оккупированном Мелитополе", - отметил Федоров.

Российская сторона сообщила, что сработало самодельное взрывное устройство.

Пророссийские Telegram-каналы сообщают, что в результате взрыва погиб 42-летний Мищенко.

Позднее его смерть подтвердил и мэр.

"Кобзон встретил своего "героя". На концерт отправился коллаборационист Александр Мищенко. Вышел с утра из дома не с той ноги. Умер в больнице", - сообщил Федоров.

Как отмечает Русская служба ВВС, по словам Федорова, до начала войны Мищенко был начальником Приазовского отдела полиции, но после оккупации города перешел на сторону России и вынудил своих сотрудников стать предателями.