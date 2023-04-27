В Риге пройдет юбилейный концерт педагога и певицы Лиеры Штейн

За последние несколько лет певица выпустила множество синглов, а также представила первый сольный альбом "Между нами лето", презентация которого сопровождалась большим концертом певицы под аккомпанемент живого выступления музыкальной группы.

В этом году в честь своего дня рождения Лиера выпустит новый альбом под названием "Это все я" и посветит ему одноименный концерт, в котором песни будут выполнены в новой современной стилистике deep house - это станет новинкой в репертуаре певицы. Автором песен является сама Лиера Штейн, а еще несколько песен написаны с использованием текстов Елены Тоновой. За музыкальный продакшн отвечает продюсер Илья Шадчин.

Лиера Штейн Фото: Пресс-фото

Сам концерт "Это все я" - это большое шоу с участием танцоров, масштабными декорациями и световым шоу с проекциями, хореограф-постановщик - Анастасия Логачева. Лиера Штейн предстанет перед публикой в совершенно новом для себя образе.

Выступления Лиеры Штейн - это музыкальное шоу, наполненное драйвом и эмоциями, сочетание качественной музыки и живого звука, дополненные современной хореографией и стильными костюмами.

Альбом будет доступен на всех стриминг-платформах уже в мае.

Билет на концерт можно приобрести на входе или на портале www.ticketshop.lv.

Видео: Лиера Штейн - "Я не буду тебя любить"