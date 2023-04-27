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Фото ⟩ Освобожденный украинский солдат не может сдержать слез, получая яблоко

rus.tvnet.lv
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Украинский солдат
Украинский солдат Фото: olex_scherba/"Twitter"

В Украину из России вернулись еще 42 защитника Украины и двое мирных жителей. Фотограф Виталий Юрасов запечатлел возвращение пленных, а один из отснятых кадров получился особенно трогательным.

Один из украинских солдат не смог сдержать слез, когда получил яблоко.

Защитники Украины провели в плену около года. Один из солдат признается, что похудел на 20 килограммов, а другой говорит, что целый год мечтал о яблоке.

Среди бойцов есть и защитники Мариуполя.

Ранее Украина и Россия обменялись пленными 16 апреля, в результате чего вернулось 130 человек.

"Большой Пасхальный обмен пленными. Возвращаем 130 наших людей. Он проходил в последние дни в несколько этапов. Военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки, сотрудники ДССО… Рядовые и сержанты, попадавшие в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях. Наши люди возвращаются домой", - написал Ермак в Telegram-канале в воскресенье, 16 апреля.

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