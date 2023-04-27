Фото ⟩ Освобожденный украинский солдат не может сдержать слез, получая яблоко

В Украину из России вернулись еще 42 защитника Украины и двое мирных жителей. Фотограф Виталий Юрасов запечатлел возвращение пленных, а один из отснятых кадров получился особенно трогательным.
Один из украинских солдат не смог сдержать слез, когда получил яблоко.
Защитники Украины провели в плену около года. Один из солдат признается, что похудел на 20 килограммов, а другой говорит, что целый год мечтал о яблоке.
"I dreamed about an apple for a year"— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 27, 2023
"I lost 20 kilos" - our Defenders return home from Russian captivity.
📹: pryimak_yuliia/TikTok pic.twitter.com/m9Y0lx3Exq
Среди бойцов есть и защитники Мариуполя.
"Большой Пасхальный обмен пленными. Возвращаем 130 наших людей. Он проходил в последние дни в несколько этапов. Военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки, сотрудники ДССО… Рядовые и сержанты, попадавшие в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях. Наши люди возвращаются домой", - написал Ермак в Telegram-канале в воскресенье, 16 апреля.
З поверненням, брате. Як же я тебе розумію. pic.twitter.com/BAa6aTogie— Max Kolesnikov (@mx_kolesnikov) April 26, 2023