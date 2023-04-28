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Памела Андерсон представила коллекцию купальников, вдохновленную "Спасателями Малибу"

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Памела Андерсон, 25 января 2023 года
Памела Андерсон, 25 января 2023 года Фото: Кадр из видео

55-летняя американская актриса и модель Памела Андерсон (Pamela Anderson) объединилась с брендом Frankies Bikinis и разработала свою первую линию купальных костюмов.

В коллекции Памела Андерсон представила красный цельный купальник, вдохновленный ее "униформой" из сериала "Спасатели Малибу".

"Все мои любимые идеи и профессиональные приемы - все это смешалось в моей совместной работе над купальниками с @frankiesbikinis - воплощение мечты", - написала она.

Таким образом, Памела Андерсон присоединилась к Джиджи Хадид, Наоми Осаке и Сидни Суини, которые создали свои собственные коллекции для популярного бренда купальников.

Известно, что красный цельный купальник стоит 185 долларов, розовая вязаная сумка - 80 долларов, а майка с милым эскизом Андерсон - 85.

Ранее новые фото обнаженной Памелы Андерсон взорвали Сеть.

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