Памела Андерсон представила коллекцию купальников, вдохновленную "Спасателями Малибу"

В коллекции Памела Андерсон представила красный цельный купальник, вдохновленный ее "униформой" из сериала "Спасатели Малибу".

"Все мои любимые идеи и профессиональные приемы - все это смешалось в моей совместной работе над купальниками с @frankiesbikinis - воплощение мечты", - написала она.

Таким образом, Памела Андерсон присоединилась к Джиджи Хадид, Наоми Осаке и Сидни Суини, которые создали свои собственные коллекции для популярного бренда купальников.

Известно, что красный цельный купальник стоит 185 долларов, розовая вязаная сумка - 80 долларов, а майка с милым эскизом Андерсон - 85.

Ранее новые фото обнаженной Памелы Андерсон взорвали Сеть.