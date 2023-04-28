Раньше, чем обычно: в рижских парках заработали фонтаны

Речь идет о 13 фонтанах - десяти стационарных и три плавучих. Учитывая погодные условия, прошлой осенью фонтаны были подготовлены к зиме на две недели раньше обычного, а этой весной заработали раньше.

Ранее фонтаны постепенно включались с мая по июнь.

"В связи с изменением климата наше лето становится жарче и бывают более длительные периоды засухи, поэтому фонтаны важны для нас не только как эстетический элемент городской среды, но и практически - как возможность охладиться", - говорит председатель комитета жилья и окружающей среды Рижской думы Селина Ванцане.

Самый большой фонтан Риги находится возле Дома конгрессов. В прошлом году после ремонта на Эспланаде возобновили работу два фонтана с бассейнами.