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Раньше, чем обычно: в рижских парках заработали фонтаны

rus.tvnet.lv/LETA
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Фонтан у Латвийской национальной оперы и балета
Фонтан у Латвийской национальной оперы и балета Фото: Evija Trifanova/LETA

Раньше, чем в другие годы, этой весной заработали все фонтаны, подведомственные Рижскому самоуправлению, сообщили в управлении по связям Рижской думы.

Речь идет о 13 фонтанах - десяти стационарных и три плавучих. Учитывая погодные условия, прошлой осенью фонтаны были подготовлены к зиме на две недели раньше обычного, а этой весной заработали раньше.

Ранее фонтаны постепенно включались с мая по июнь.

"В связи с изменением климата наше лето становится жарче и бывают более длительные периоды засухи, поэтому фонтаны важны для нас не только как эстетический элемент городской среды, но и практически - как возможность охладиться", - говорит председатель комитета жилья и окружающей среды Рижской думы Селина Ванцане.

Самый большой фонтан Риги находится возле Дома конгрессов. В прошлом году после ремонта на Эспланаде возобновили работу два фонтана с бассейнами.

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