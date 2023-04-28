Позволь своему таланту сиять! Стань участником шоу X Faktors

"Учитывая популярность шоу "X Faktors" и тот факт, что в этом году у шоу юбилейный пятый сезон, мы подготовили для зрителей сюрприз – новые правила. В этом сезоне будет больше конкуренции не только среди участников, но и среди наставников, потому что любой участник сможет попасть к любому наставнику, то есть уже не будет разделения по возрасту и полу, а это сделает конкуренцию пятого сезона еще более напряженной. Х Faktors - это шоу, где можно стать признанным артистом в Латвии, поэтому мы ждем всех, кто готов выйти на сцену и показать свой Х-фактор", - приглашают продюсеры шоу Илзе Удре и Гунтарс Гулбиньш.