Позволь своему таланту сиять! Стань участником шоу X Faktors

Телеканал TV3 объявил отличную новость – всемирно известное музыкальное шоу X Faktors вернется к зрителям уже осенью со своим пятым юбилейным сезоном. К участию в шоу приглашаются музыкальные таланты со всей Латвии, готовые дерзнуть и осуществить свою мечту! Подать заявку на участие в шоу можно на сайте www.xfaktors.lv.
Уже осенью у зрителей канала TV3 будет возможность следить за тем, как рождаются новые звезды в шоу X Faktors. Шоу будет вести его нынешний лидер, музыкант Маркус Рива, а выступление участников будет постоянно оцениваться, оспариваться и поддерживаться профессиональной командой наставников – Айя Аушкапа, менеджер группы Prāta Vētra, Mарат Оглезнев, участник группы Musiqq, Рейнис Сеянс, участник группы Instrumenti и популярный музыкант Интарс Бусулис.
Этот сезон, в отличие от предыдущих, будет особенным тем, что участники не будут разделены на категории по возрасту и полу. Талант и музыка не имеют границ, поэтому подавать заявки приглашаются все желающие старше 16 лет, которые поют, создают свою музыку и не боятся выйти на большую сцену, чтобы показать всей Латвии, на что они способны. В 5 сезоне шоу борьба будет не только за славу, но и за денежный приз в размере 10 000 евро. Также у участников шоу будет возможность развивать свои музыкальные способности под присмотром профессионалов, завоевывать признание поклонников и слушателей и бороться за успешную карьеру музыканта.
"Учитывая популярность шоу "X Faktors" и тот факт, что в этом году у шоу юбилейный пятый сезон, мы подготовили для зрителей сюрприз – новые правила. В этом сезоне будет больше конкуренции не только среди участников, но и среди наставников, потому что любой участник сможет попасть к любому наставнику, то есть уже не будет разделения по возрасту и полу, а это сделает конкуренцию пятого сезона еще более напряженной. Х Faktors - это шоу, где можно стать признанным артистом в Латвии, поэтому мы ждем всех, кто готов выйти на сцену и показать свой Х-фактор", - приглашают продюсеры шоу Илзе Удре и Гунтарс Гулбиньш.
Заполните форму заявки на сайте шоу www.xfaktors.lv. Первый отборочный тур шоу пройдет в закрытом формате, и команда жюри выберет тех участников, которым будет предложено проявить свой талант в отборе шоу.
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