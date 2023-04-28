Откровения Лаймы Вайкуле: могла ли Пугачева контролировать эстраду?

69-летняя латвийская исполнительница Лайма Вайкуле в рамках новой еженедельной программы на YouTube-канале "И грянул Грэм" рассказала о том, могла ли Алла Пугачева как-то контролировать эстраду и запрещать кому-то из певцов выступать.
В беседе с Вадимом Радионовым Лайма Вайкуле призналась, что это было невозможно: "Это слухи. Это страшные слухи. Это просто невозможно. Телевидение решает, кого выпускать, а кого нет. Я много слышала про Аллу, что она кого-то не пускала".
Вайкуле указала, что раньше была филармония, худсовет, которые что-то решали, а сейчас эпоха интернета. Невозможно кому-то что-то запретить.
"Когда у человека не получается, он ищет, кто виноват", - считает певица.
Ей кажется, что любая песня, которую исполнила бы Алла Пугачева, стала бы популярной, а потому винить ее в своих неудачах - неправильно.
"Запретить кого-то она не могла и не хотела. У нее не было конкуренции. Чего ей бояться?" - подчеркивает Лайма Вайкуле.
Это нормально приглашать на свой фестиваль или концерт того, кого хочет организатор. В случае Аллы Пугачевой это "Рождественские встречи", а у Вайкуле - ее фестиваль.
Видео: Интервью с Лаймой Вайкуле
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