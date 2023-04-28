Откровения Лаймы Вайкуле: могла ли Пугачева контролировать эстраду?

В беседе с Вадимом Радионовым Лайма Вайкуле призналась, что это было невозможно: "Это слухи. Это страшные слухи. Это просто невозможно. Телевидение решает, кого выпускать, а кого нет. Я много слышала про Аллу, что она кого-то не пускала".

Вайкуле указала, что раньше была филармония, худсовет, которые что-то решали, а сейчас эпоха интернета. Невозможно кому-то что-то запретить.

"Когда у человека не получается, он ищет, кто виноват", - считает певица.

Ей кажется, что любая песня, которую исполнила бы Алла Пугачева, стала бы популярной, а потому винить ее в своих неудачах - неправильно.

"Запретить кого-то она не могла и не хотела. У нее не было конкуренции. Чего ей бояться?" - подчеркивает Лайма Вайкуле.

Это нормально приглашать на свой фестиваль или концерт того, кого хочет организатор. В случае Аллы Пугачевой это "Рождественские встречи", а у Вайкуле - ее фестиваль.

Видео: Интервью с Лаймой Вайкуле