Обвиняемые по делу ABLV Bank попросили отвода прокурора, ее брата в свое время уволили из банка

По уголовному делу о легализации 2,1 млрд евро в ABLV Bank бывший совладелец банка Эрнест Бернис обратился в Суд по экономическим делам с заявлением об отводе другого прокурора - Виты Озолини, поскольку ее брат когда-то был уволен с работы в банке за "неэтичное поведение".
Бернис утверждал, что трудовые правоотношения с братом прокурора были прекращены по соглашению сторон с учетом неэтичного поведения сотрудника, а именно негативных отзывов, высказанных публично в адрес ABLV Bank.
Бернис обосновал, что в 2014 году негативные отзывы об ABLV Bank были обнаружены в комментариях под публикацией TVNET. Банк обратился в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту заведомо ложных сведений и публичной диффамации. Также проверка, проведенная в банке, выявила IP-адрес, с которого были написаны соответствующие комментарии, то есть комментарии писались с места жительства родителей прокурора Озолини и ее брата.
Бернис считает, что есть основания предполагать наличие личной заинтересованности прокурора в связи с увольнением ее брата из банка.
Озолиня в ответ на сообщение об отказе заявила в суде в пятницу, что это необоснованно и что она не испытывает негативных чувств к ответчику.
Судья Любовь Коваль после непродолжительного совещания приняла решение не принимать заявление Берниса.
Коваль также решила заменить меру пресечения, примененную к обвиняемому Игорю Рогову - запрет на выезд из страны - на уведомление о перемене места жительства.
Как сообщалось, 10 февраля Суд по экономическим делам, рассматривая дело о легализации 2,1 млрд евро в ABLV Bank, удовлетворил просьбу об отводе одного из прокуроров по делу - Риманта Кузмы.
Адвокат обвиняемого Каспара Дрейманиса Даце Озолиня потребовала отвода прокурора, поскольку он и обвиняемый ранее были коллегами в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и поддерживали дружеские отношения. По словам адвоката, Дрейманис и Кузма знакомы с 2004 года.
Кузма признал, что между ним и Дрейманисом действительно были рабочие и дружеские отношения, но в последний раз они встречались в 2017 году, еще до возбуждения уголовного дела. Прокурор заверил, что дружеские отношения не помешают ему выполнять рабочие обязанности.
Однако суд решил удовлетворить отвод, и Кузма покинул зал заседаний.
Гособвинение в деле представляют еще три прокурора - Инга Савченко, Янис Бауманис и Вита Озолиня.
По делу о легализации 2,1 млрд евро в ABLV Bank обвиняются восемь человек. Им предъявлены обвинения в легализации полученных преступным путем средств в крупном размере в составе организованной группы.
По данным прокуратуры, в рамках созданной организованной группой инфраструктуры с целью отмывания денег в период с 1 мая 2010 года по 15 февраля 2018 года были легализованы полученные за рубежом другими лицами финансовые средства в размере не менее 263 538 182 евро и 1 948 641 578,65 доллара США.
Пять членов организованной группы занимали должности в банке. Согласно информации в судебном календаре, в число обвиняемых входят бывший совладелец банка Эрнест Бернис, бывшие члены правления Вадим Рейнфельд и Александр Паже, бывшие сотрудники банка Игорь Рогов и Каспарс Дрейманис. Еще трое обвиняемых - Зане Курземниеце, Марк Шпунгин и Арвис Штейнбергс - были связаны с банком.
Бернис заявил агентству LETA, что не согласен ни с одним из пунктов обвинения и считает, что дело политически мотивировано. Он намерен доказать в суде, что деятельность банка соответствовала закону и банк занимался законным бизнесом, который на протяжении всех лет находился под надзором регулирующих и других учреждений.
В прокуратуре сообщили, что не удалось получить достаточно доказательств для предъявления обвинений второму совладельцу ABLV Bank Олегу Филю. Более подробных комментариев прокуратура не предоставила.
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