Обвиняемые по делу ABLV Bank попросили отвода прокурора, ее брата в свое время уволили из банка

Как сообщалось, 10 февраля Суд по экономическим делам, рассматривая дело о легализации 2,1 млрд евро в ABLV Bank, удовлетворил просьбу об отводе одного из прокуроров по делу - Риманта Кузмы.

Адвокат обвиняемого Каспара Дрейманиса Даце Озолиня потребовала отвода прокурора, поскольку он и обвиняемый ранее были коллегами в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и поддерживали дружеские отношения. По словам адвоката, Дрейманис и Кузма знакомы с 2004 года.

Кузма признал, что между ним и Дрейманисом действительно были рабочие и дружеские отношения, но в последний раз они встречались в 2017 году, еще до возбуждения уголовного дела. Прокурор заверил, что дружеские отношения не помешают ему выполнять рабочие обязанности.

Однако суд решил удовлетворить отвод, и Кузма покинул зал заседаний.

Гособвинение в деле представляют еще три прокурора - Инга Савченко, Янис Бауманис и Вита Озолиня.

По делу о легализации 2,1 млрд евро в ABLV Bank обвиняются восемь человек. Им предъявлены обвинения в легализации полученных преступным путем средств в крупном размере в составе организованной группы.

По данным прокуратуры, в рамках созданной организованной группой инфраструктуры с целью отмывания денег в период с 1 мая 2010 года по 15 февраля 2018 года были легализованы полученные за рубежом другими лицами финансовые средства в размере не менее 263 538 182 евро и 1 948 641 578,65 доллара США.

Пять членов организованной группы занимали должности в банке. Согласно информации в судебном календаре, в число обвиняемых входят бывший совладелец банка Эрнест Бернис, бывшие члены правления Вадим Рейнфельд и Александр Паже, бывшие сотрудники банка Игорь Рогов и Каспарс Дрейманис. Еще трое обвиняемых - Зане Курземниеце, Марк Шпунгин и Арвис Штейнбергс - были связаны с банком.

Бернис заявил агентству LETA, что не согласен ни с одним из пунктов обвинения и считает, что дело политически мотивировано. Он намерен доказать в суде, что деятельность банка соответствовала закону и банк занимался законным бизнесом, который на протяжении всех лет находился под надзором регулирующих и других учреждений.

В прокуратуре сообщили, что не удалось получить достаточно доказательств для предъявления обвинений второму совладельцу ABLV Bank Олегу Филю. Более подробных комментариев прокуратура не предоставила.