По делу об отмывании денег ABLV Bank обвиняемые добились отвода одного из прокуроров

Адвокат обвиняемого Каспарса Дрейманиса Даце Озолиня потребовала отвода прокурора, поскольку он и обвиняемый ранее были коллегами в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и поддерживали дружеские отношения. По словам адвоката, Дрейманис и Кузма знакомы с 2004 года.

Кузма признал, что между ним и Дрейманисом действительно были рабочие и дружеские отношения, но в последний раз они встречались в 2017 году, еще до возбуждения уголовного дела. Прокурор заверил, что дружеские отношения не помешают ему выполнять рабочие обязанности.

Однако суд решил удовлетворить отвод, и Кузма покинул зал заседаний.

Гособвинение в деле представляют еще три прокурора - Инга Савченко, Янис Бауманис и Вита Озолиня.

По делу о легализации 2,1 млрд евро в ABLV Bank обвиняются восемь человек. Им предъявлены обвинения в легализации преступно полученных средств в крупном размере в составе организованной группы.