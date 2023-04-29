Зеленский: Война может затянуться на десятилетия; успех зависит от поставок Запада

"Мы хотим сохранить как можно больше жизней, поэтому решающее значение имеет количество оружия", - заявил Зеленский общественному СМИ Финляндии.

Президент Украины также отметил, что российские войска с каждым днем теряют мотивацию и опасаются последствий своего отступления.

Однако, по мнению Зеленского, война может затянуться на годы и даже на десятилетия. Чтобы предотвратить это, президент призвал союзников активно помогать Украине.

"Другим странам сейчас выгоднее поддержать Украину, чем повышать риск третьей мировой войны", - сказал Зеленский.

В ходе интервью он также выразил уверенность, что Украина в итоге вернет Крым, а также отметил, что исключает возможность повторения результатов Советско-финляндской войны 1939–1940 годов, в результате которой Финляндия отдала часть своей территории Советскому Союзу.

Слова Зеленского уже прокомментировал заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В свойственной ему манере в Telegram он назвал президента Украины "киевским псом, по чьей волосатой морде течет слюна", а его высказывания - "противоречивым сумраком пропитанного наркотиками сознания" и "общей стойкой паранойей".

В ответ на заявления Зеленского Медведев призвал к массовому уничтожению личного состава и военной техники ВСУ, участвующих в наступлении, свержению действующего руководства страны", а также к "осуществлению актов возмездия в отношении ключевых фигур вне зависимости от мест их нахождения и без сроков давности".

Напомним, власти Украины говорят о контрнаступлении с конца 2022 года. Сначала планировалось, что оно начнется весной, однако затем дата была перенесена на конец весны - начало лето. Одной из причин такого решения стали задержки с поставками западного оружия Украине, а также слишком влажная погода, которая затрудняла военную логистику и перемещение тяжелой техники.