Видео ⟩ Мотоциклисты проезжают железнодорожный переезд на красный свет

Latvijas Dzelzceļš прокомментировал видео, сказав: "Вчера был старт мотосезона, а не "игнорируй правила и умри на железнодорожных путях". Компания напоминает, что тормозной путь поезда может достигать одного километра.

Lūgums vilciena vadītājam skatīties spogulī DIVREIZ pic.twitter.com/IA6R0OrwkY — Dāvis Matskins (@DMtalks) April 30, 2023

В комментариях к видео некоторые пользователи соцсетей отмечают, что красный предупреждающий сигнал на железнодорожном переезде возле Огре мигает даже тогда, когда рядом нет поезда.

Это могло явиться основанием для такого отношения, ведь водители перестали обращать на него внимания. С этим мнением не согласны ни автор видеозаписи, ни некоторые другие местные жители.

Водитель автомобиля, зафиксировавший грубые нарушения правил дорожного движения мотоциклистами, утверждает, что он ждал на переезде не более 3 минут и что он был открыт сразу после того, как проехал поезд.

LDz atgādina, ka vakar sākās motosezona, nevis "ignorē noteikumus un mirsti uz dzelzceļa sliedēm❗️"Vilciena bremzēšanas ceļš var būt pat 1km garš, tādēļ aicinām svinēt drošas motosezonas atklāšanu. https://t.co/rNLeqyb8tr — Latvijas dzelzceļš (@VAS_LDz) April 30, 2023