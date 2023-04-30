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Видео ⟩ Мотоциклисты проезжают железнодорожный переезд на красный свет

rus.tvnet.lv
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Нарушение правил
Нарушение правил Фото: Ekrānuzņēmumus no Twitter

В воскресенье, 30 апреля, в соцсетях была опубликована видеозапись, сделанная на нерегулируемом железнодорожном переезде в Огре, возле автовокзала. Видно, как более 30 мотоциклистов пересекают железнодорожный переезд на мигающий красный сигнал светофора, несмотря на то, что автомобили по обе стороны пути остановились и ждут разрешения продолжить движение.

Latvijas Dzelzceļš прокомментировал видео, сказав: "Вчера был старт мотосезона, а не "игнорируй правила и умри на железнодорожных путях". Компания напоминает, что тормозной путь поезда может достигать одного километра.

В комментариях к видео некоторые пользователи соцсетей отмечают, что красный предупреждающий сигнал на железнодорожном переезде возле Огре мигает даже тогда, когда рядом нет поезда.

Это могло явиться основанием для такого отношения, ведь водители перестали обращать на него внимания. С этим мнением не согласны ни автор видеозаписи, ни некоторые другие местные жители.

Водитель автомобиля, зафиксировавший грубые нарушения правил дорожного движения мотоциклистами, утверждает, что он ждал на переезде не более 3 минут и что он был открыт сразу после того, как проехал поезд.

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