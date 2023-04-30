Из магазина Bulgari в Париже украли ювелирные изделия на сумму в миллионы евро

Ссылаясь на информацию, предоставленную полицией, они сообщают, что ограбление состоялось в субботу днем, когда трое мужчин на мотоциклах подъехали к магазину ювелирных изделий.

Один из мужчин стоял на страже, а остальные двое вошли в магазин. Один из грабителей ударил охранника по голове, тот потерял сознание.

После этого грабители схватили столько ювелирных изделий, сколько смогли, и уехали. Их мотоциклы были с фальшивыми номерными знаками.

Во время ограбления в магазине были десять работников и несколько посетителей.

Точная стоимость украденных ювелирных изделий пока не известна, но это, по крайней мере, несколько миллионов евро.

Этот магазин уже был ограблен в сентябре 2021 года, тогда стоимость награбленного была около 10 млн евро.