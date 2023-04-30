Из магазина Bulgari в Париже украли ювелирные изделия на сумму в миллионы евро

В Париже в магазине класса люкс Bulgari похищены ювелирные изделия стоимостью в несколько миллионов евро, в воскресенье пишут газета Le Parisien и портал Actu17.
Ссылаясь на информацию, предоставленную полицией, они сообщают, что ограбление состоялось в субботу днем, когда трое мужчин на мотоциклах подъехали к магазину ювелирных изделий.
Один из мужчин стоял на страже, а остальные двое вошли в магазин. Один из грабителей ударил охранника по голове, тот потерял сознание.
После этого грабители схватили столько ювелирных изделий, сколько смогли, и уехали. Их мотоциклы были с фальшивыми номерными знаками.
Во время ограбления в магазине были десять работников и несколько посетителей.
Точная стоимость украденных ювелирных изделий пока не известна, но это, по крайней мере, несколько миллионов евро.
Этот магазин уже был ограблен в сентябре 2021 года, тогда стоимость награбленного была около 10 млн евро.
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