Видео ⟩ Жильцы двора в Риге добились, чтобы по нему перестали объезжать пробки

Местные жители рассказывают, что совсем недавно в этом месте автомобиль чуть не сбил маленькую девочку, поэтому решено было поставить точку на том, что по этим дворам может проехать любой, кому вздумается. Чтобы заблокировать движение, были установлены бетонные цветочные горшки, а посреди дороги через двор поставили мусорный бак.

Как подтвердила передача, мобильные приложения по-прежнему показывают этот участок двора как доступный для проезда, и в день съемок сюжета многие водители ехали привычным маршрутом в надежде объехать затор.

Столкнувшись с неожиданным препятствием, большинство водителей разворачиваются и едут обратно, но были случаи, когда более агрессивный водитель игнорировал пожелания местных жителей и своими руками передвигал как бетонные цветочные горшки, так и мусорный контейнер, что привело к разногласиям с жителями.

Некоторые водители по траве и грязи также пытаются "пролизнуть" обратно на улицу Иерикю, но приходится констатировать, что эти водители мало что выигрывают - они снова оказываются в середине пробки или в самом ее "хвосте", если затор короче.

Это, безусловно, хороший пример для тех, кто не хочет, чтобы автомобили передвигались по их жилой зоне. Так можно добиться, чтобы двор стал намного спокойнее. Однако в таких случаях об изменениях следует уведомить оперативные службы, а также внести эту информацию в том числе и в навигационные приложения.

Видео: Сюжет передачи Zebra (на латышском языке)