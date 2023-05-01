Исследование: какие модели BMW лучше всего сохраняют свою ценность?

Покупатели новейших автомобилей BMW хотят получить роскошный сервис и последние инновации. Но на рынке подержанных автомобилей эти факторы менее важны. Вместо этого покупатели выбирают автомобили с низкими эксплуатационными расходами.

Некоторые модели теряют более половины своей стоимости за три года

7 Series - одна из самых дорогих моделей BMW. Но как только они покидают выставочный зал дилера, их стоимость резко падает. Для трехлетнего 7 Series остаточная стоимость составляет 40,5% от первоначальной цены. Но она может упасть до отметки 14,4%, как только автомобиль перешагнет десятилетний рубеж.

BMW 7 серии предназначен для автомобилистов, которые ценят роскошный сервис и статус. Но сложное и дорогое обслуживание делает эту модель BMW менее привлекательной на рынке подержанных автомобилей. Покупатели ищут подержанный автомобиль, который требует как можно меньше денег на ремонт. В этом отношении старый BMW 7-й серии не подходит.

Популярность джипов привела к снижению доли рынка стандартных автомобилей и, соответственно, их остаточной стоимости. Автомобили BMW 3 и 5 серии теряют половину своей стоимости в течение первых трех лет. Через десять лет остаточная стоимость автомобилей 3-й серии снижается до 18%, а 5-й серии - до 19,3%, что гораздо меньше, чем у любой модели серии X.

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