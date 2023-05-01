Исследование: какие модели BMW лучше всего сохраняют свою ценность?

На протяжении многих лет BMW является одной из самых желанных марок автомобилей в мире. Даже в странах, где предпочитают бюджетные автомобили, BMW доминирует на рынке подержанных авто. Но все ли модели BMW одинаково хорошо сохраняют свою ценность?
Исследование, проведенное компанией carVertical, показало, какие модели BMW сохраняют большую ценность, а какие падают быстрее.
Джипы лучше сохраняют свою стоимость
Джипы стали чрезвычайно популярны в последнее десятилетие. BMW не является исключением. Из всех моделей BMW серия X сохраняет свою стоимость лучше всего, опережая известные 3 и 5 серии.
Трехлетняя модель BMW X1 имеет остаточную стоимость 62,4% от первоначальной цены. Соответственно, стоимость покупки упала на 38%. Через пять лет стоимость снижается до 48,8%, а через десять лет - до 24,5%. Во всех возрастных группах джипы BMW лучше всего сохраняют свою первоначальную стоимость. У трехлетнего X3 остаточная стоимость составляет 49,8%, у X5 - 66,6%, а у X6 - 73,3%. По сравнению с другими моделями BMW эти показатели очень хороши.
Конечно, модели X не вечны. Чем старше становятся автомобили, тем больше падает их стоимость. У десятилетнего X6 остаточная стоимость составляет всего 21,7%. Другие модели джипов в той же возрастной категории имеют довольно схожие показатели. Для X1 она составляет всего 24,5%, для X3 - 28,4%, а для X5 - 20,3%. Хотя X6 - одна из самых дорогих моделей в классе джипов, она теряет большую часть своей стоимости через десять лет.
Покупатели новейших автомобилей BMW хотят получить роскошный сервис и последние инновации. Но на рынке подержанных автомобилей эти факторы менее важны. Вместо этого покупатели выбирают автомобили с низкими эксплуатационными расходами.
Некоторые модели теряют более половины своей стоимости за три года
7 Series - одна из самых дорогих моделей BMW. Но как только они покидают выставочный зал дилера, их стоимость резко падает. Для трехлетнего 7 Series остаточная стоимость составляет 40,5% от первоначальной цены. Но она может упасть до отметки 14,4%, как только автомобиль перешагнет десятилетний рубеж.
BMW 7 серии предназначен для автомобилистов, которые ценят роскошный сервис и статус. Но сложное и дорогое обслуживание делает эту модель BMW менее привлекательной на рынке подержанных автомобилей. Покупатели ищут подержанный автомобиль, который требует как можно меньше денег на ремонт. В этом отношении старый BMW 7-й серии не подходит.
Популярность джипов привела к снижению доли рынка стандартных автомобилей и, соответственно, их остаточной стоимости. Автомобили BMW 3 и 5 серии теряют половину своей стоимости в течение первых трех лет. Через десять лет остаточная стоимость автомобилей 3-й серии снижается до 18%, а 5-й серии - до 19,3%, что гораздо меньше, чем у любой модели серии X.
Спортивные купе - хорошая инвестиция, но есть одна загвоздка
Хотя некоторые эксклюзивные модели, такие как 6 Series, имеют высокую остаточную стоимость (90,9%) в течение первых трех лет, после этого она резко снижается. У 5-летней модели 6-й серии остается только 56,2% от первоначальной стоимости, что является значительным снижением за два года.
После пяти лет эксплуатации истекает гарантия производителя, что делает техническое обслуживание 6-й серии гораздо более дорогим. Учитывая, что это роскошная модель, большинство автомобилистов не хотят рисковать потенциально высокими расходами на ремонт, и рыночная цена сокращается.
Это неудивительно, поскольку многие подержанные автомобили продаются со скрытыми дефектами, ремонт которых может обойтись довольно дорого. Роскошные автомобили, такие как BMW 6-й серии, являются одними из самых рискованных в этом отношении. Продавцам автомобилей выгодно слегка искажать правду. Поэтому покупать дорогое купе - даже после пяти лет эксплуатации - рекомендуется только после изучения истории автомобиля и тщательной проверки его пригодности к эксплуатации.
То же самое относится и к спортивным моделям BMW, таким как M2, M3 или M5, которые сохраняют высокую рыночную стоимость на протяжении многих лет. Некоторые автомобили M-серии старшего поколения могут стоить даже дороже, чем когда они сошли с конвейера завода 10-20 лет назад. Но их стоимость обусловлена не предпочтениями повседневных водителей. Этими автомобилями дорожат коллекционеры и энтузиасты.
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