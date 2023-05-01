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УАЗ планирует серийно выпускать пикап 6х6

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Российский автопроизводитель УАЗ готовится к запуску шестиколесного пикапа. Первые фотографии автомобиля распространились в Интернете.
Российский автопроизводитель УАЗ готовится к запуску шестиколесного пикапа. Первые фотографии автомобиля распространились в Интернете. Фото: motor.ru

Российский автопроизводитель УАЗ готовится к запуску шестиколесного пикапа. Первые фотографии автомобиля распространились в Интернете.

Шестиколесный автомобиль показали вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко, находившемуся с визитом в Ульяновской области.

Пока никаких технических подробностей об этом автомобиле в открытом доступе нет, но известно, что машина с колесной формулой 6х6 построен на базе джипа УАЗ Hunter. Автопроизводитель планирует серийное производство этого автомобиля.

Хотя шестиколесный автомобиль и ранее фигурировал на выставке новейших изобретений, маловероятно, что только УАЗ занимается созданием этого вездехода. Новый автомобиль создавался при участии технических специалистов УАЗ, и по сравнению с Hunter изменений много: добавлена ​​третья ось, растянута рама, изменен тип кузова, установлены гигантские колеса со шпильками.

Демонстрационный пикап окрашен в цвет Raptor, оснащен светодиодными фарами, силовыми амортизаторами и задними тормозами. Назначение шестиколесного УАЗа не раскрывается, а о технических подробностях нет никаких данных.

Еще один впечатляющий проект УАЗа, который продемонстрировали Чернышенко, - микроавтобус под названием Riviera. Автомобиль имеет оригинальный дизайн, а в  его салоне установлены сиденья повышенной комфортности.

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