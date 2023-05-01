Фото ⟩ РСЛ и Жданок провели в центре Риги протест против "русофобии"

Организаторы призвали все партии, общественные организации и жителей объединить усилия и "на законном основании изменить ситуацию к лучшему". Организаторы призвали к протестам против ряда вещей, которые, по мнению представителей партии, являются "антироссийскими" и "угнетают русскоязычных".

В заявлении партия пишет, что 9 мая следует включить в число "памятных дней календаря", необходимо "отказаться от русофобии", а также сделать Службу государственной обороны (СГО) добровольной. Это лишь малая часть требований РСЛ.

На видео и фото, опубликованных в социальных сетях, видно, что в мероприятии также участвовала депутат Европарламента Татьяна Жданок, которая обратилась к собравшимся у памятника Райнису.

Журналист TV3 Иво Буткевич сообщает в Twitter, что во время мероприятия правоохранители задержали мужчину в кепке с надписью "Россия".

Как сообщалось, Сейм принял закон, который запрещает 9 мая проводить в общественных местах под открытым небом мероприятия, которые не защищают интересы национальной безопасности, раскалывают общество, ложно описывают историю и не проявляют солидарности с украинским народом.

Принятый закон "О запрете проведения отдельных массовых мероприятий 9 мая" не устанавливает каких-либо временных ограничений, поэтому будет действовать ежегодно.

Этим законом установлено, что 9 мая в Латвии запрещается проведение массовых зрелищных и праздничных мероприятий, митингов, шествий и пикетов, за исключением тех, которые соответствуют целям закона.