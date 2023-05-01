В Латвии открыт сезон ловли щуки

Такая рыбалка была запрещена с 1 марта по 30 апреля из-за нереста рыбы.

Исключение составляет Балтийское море и Рижский залив, а также некоторые каналы и водные пути в бассейнах рек Даугава, Гауя, Лиелупе и Вента.

С сегодняшнего дня каждый рыболов может выловить и оставить себе пять щук длиной не менее 50 сантиметров.

С 1 мая также заканчивается время сохранения хариусов. Теперь можно оставить одного выловленного хариуса, который достиг в длину 30 сантиметров.

Однако VVD обращает внимание на то, что в мае необходимо учитывать некоторые важные запреты, которые распространяются на большинство рыбаков и тех, кто занимается промышленным рыболовством.

До 15 мая запрещается вылов жереха (лесной вимба), а судака до до 31 мая.

Нужно учитывать, что с 1 по 31 мая запрещена рыбалка на всем протяжении Буллюпе, в Даугаве от устья Рижского залива на шестикилометровом участке вверх по течению до бывшей высоковольтной линии электропередачи на территории Риги, в канале Лочи и в Саркандаугаве.

До 31 мая запрещена рыбалка в Лиелупе от моста Стальгене вверх по течению до слияния рек Мусы и Мемеле ниже развалин Бауского замка, в Мемеле от устья до пешеходного моста в Бауске, в Мусе от устья до моста у автостранспортного комплекса, в Слоцене между озерами Валгума и Каниера, в Вецлоцене и Слоцене между озерами Слока и Лиелупе.

Ведущим промышленное рыболовство запрещено ловить рыбу сетями - до 15 июня, ловушками - до 31 мая. С другой стороны, до 31 июля запрещена ловля миног в Даугаве, Брасле, Гауе, Ирбе, Лиелупе, Саке, Салаце, Светупе, Ужаве и Венте.