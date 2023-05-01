Финляндия и США готовят соглашение, позволяющее размещать американские военные базы

Предположительно, это соглашение будет предусматривать размещение на территории Финляндии американских военных объектов, вооружений и военной техники.

Такие же соглашения у США есть с другими странами НАТО. Например, в Норвегии американские военные используют аэропорт возле Осло и вложили в его инфраструктуру около 170 миллионов долларов, пишет "Медуза".

"Соглашение позволяет войскам входить в страну, оставаться на ее территории, размещать и хранить материалы, а также совершать инвестиции в инфраструктуру за счет средств, предоставленных Конгрессом США Пентагону", - сказал заместитель главы политического департамента МИД Финляндии Микаэль Антелл.

Напомним, что Финляндия подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года, а вошла 4 апреля 2023 года.