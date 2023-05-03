Что означает последняя цифра вашего года рождения

Каждый из нас наверняка слышал выражение "родиться под счастливой звездой". А китайцы, в свою очередь, немного изменили фразу и говорят "родиться под счастливой цифрой", пишет Limon.ee.
Как последняя цифра года рождения определяет характер
Восточные мудрецы верили, что характер человека зависит не только от знака Зодиака, но и от сочетания цифр в твоем годе рождения. Более того, они определили, что каждому номеру покровительствует отдельная стихия. Всего их пять: Вода, Земля, Дерево, Огонь и Металл.
Последняя цифра года рождения 0 или 1
Этим цифрам покровительствует стихия Металла. Такие люди всегда стоят на своем и непоколебимо верят в личные убеждения. Они целеустремленные и самостоятельны. Кроме того, для достижения выбранной цели умеют проявлять терпеливость и сохранять спокойствие в трудных ситуациях. Рожденные под этой стихией считаются надежными партнерами как в работе, так и в семейной жизни. Тем не менее иногда их преданность собственным мечтам и стремлениям мешает увидеть истинное положение дел. Главный недостаток характера - плохо реагируют на критику и могут действовать импульсивно, когда кто-то указывает на их ошибки.
Последняя цифра года рождения 2 или 3
Стихия-покровительница - Вода. Людей этой стихии можно назвать настоящими эмпатами. Они как никто умеют сопереживать и прочувствовать эмоции других. Последняя цифра их года рождения определяет их общительность и отзывчивость. Несомненно, личности стихии Воды отличаются креативностью и артистизмом. Они также умеют быстро приспосабливаться к любому обществу и жизненным ситуациям. Однако чувствительность к чужим переживаниям позволяет им легко манипулировать другими. Такие люди могут использовать природное обаяние в свое же благо.
Последняя цифра года рождения 4 или 5
Этим цифрам соответствует стихия Дерева. Эти люди очень устойчивы и трудолюбивы. Они отличаются нравственностью поведения и принципиальным характером. Щедрость и умение анализировать ситуацию также входит в перечень характеристик личности. Под покровительством стихии Дерева люди склонны к уверенности в своих силах. Но отсюда также исходит их слабость - они стараются всё сделать самостоятельно, взвалив на свои плечи непосильные задачи. К тому же из-за щедрости такие личности часто страдают расточительством.
Последняя цифра года рождения 6 или 7
Этими цифрами управляет Огонь. Внутренний пыл толкает таких людей на постоянные приключения и исследования нового. В общем, они стремятся получить как можно больше знаний и навыков. Природные лидерские качества делают огненных личностей прекрасными руководителями. Более того, им способствует высокий уровень интеллекта, умение убеждать и внешняя привлекательность. К тому же у них сильно развиты интуиция и чувство ситуации, что помогает вести дела. Однако из-за таких качеств люди этой стихии поддаются высокомерию и даже излишней грубости по отношению к другим.
Последняя цифра года рождения 8 или 9
Стихия этих цифр - Земля. Главной отличительной чертой считается рациональность. Они не витают в облаках, а ставят перед собой реальные достижимые цели. В общем, подобный подход к задачам помогает достичь успехов в карьере и зарабатывании денег. Несмотря на это, личности стихии Земли не приоритезируют работу, ставя на первое место отношения с близкими. Они всегда возьмут на себя ответственность за собственные решения, поэтому все вокруг считают таких людей надежными компаньонами. Отменная сообразительность и терпеливость только удваивают успешность. Тем не менее такие люди склонны к мании власти, желая прибрать к рукам как можно больше контроля.
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