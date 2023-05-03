Что означает последняя цифра вашего года рождения

Последняя цифра года рождения 4 или 5

Этим цифрам соответствует стихия Дерева. Эти люди очень устойчивы и трудолюбивы. Они отличаются нравственностью поведения и принципиальным характером. Щедрость и умение анализировать ситуацию также входит в перечень характеристик личности. Под покровительством стихии Дерева люди склонны к уверенности в своих силах. Но отсюда также исходит их слабость - они стараются всё сделать самостоятельно, взвалив на свои плечи непосильные задачи. К тому же из-за щедрости такие личности часто страдают расточительством.

Последняя цифра года рождения 6 или 7

Этими цифрами управляет Огонь. Внутренний пыл толкает таких людей на постоянные приключения и исследования нового. В общем, они стремятся получить как можно больше знаний и навыков. Природные лидерские качества делают огненных личностей прекрасными руководителями. Более того, им способствует высокий уровень интеллекта, умение убеждать и внешняя привлекательность. К тому же у них сильно развиты интуиция и чувство ситуации, что помогает вести дела. Однако из-за таких качеств люди этой стихии поддаются высокомерию и даже излишней грубости по отношению к другим.

Последняя цифра года рождения 8 или 9

Стихия этих цифр - Земля. Главной отличительной чертой считается рациональность. Они не витают в облаках, а ставят перед собой реальные достижимые цели. В общем, подобный подход к задачам помогает достичь успехов в карьере и зарабатывании денег. Несмотря на это, личности стихии Земли не приоритезируют работу, ставя на первое место отношения с близкими. Они всегда возьмут на себя ответственность за собственные решения, поэтому все вокруг считают таких людей надежными компаньонами. Отменная сообразительность и терпеливость только удваивают успешность. Тем не менее такие люди склонны к мании власти, желая прибрать к рукам как можно больше контроля.