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Блогер Эвелина Паркере: "У меня никогда не было "нормальной" работы"

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Создатель цифрового контента и предприниматель Эвелина Паркере в шоу Kivičs. Tieši un atklāti ("Кивичс. Прямо и открыто") рассказала, сколько можно заработать, будучи инфлюенсером.

"У меня никогда не было "нормальной" работы", - признается Эвелина Паркере.

Она уехала из родительского дома в 17 лет и начала зарабатывать деньги с подросткового возраста. Паркере благодарна маме за первые шаги в создании канала на YouTube. "Все идеи, которые там есть, это в основном ее идеи. Мама помогала мне их реализовать, помогала снимать ролики каждую неделю. Но меня воспитывали в строгости. Поэтому мне трудно попросить помощи или спросить чужого мнения, потому что я пытаюсь справиться со своими проблемами сама".

Эвелина призналась, что больше она зарабатывает через Instagram. 

Первым сотрудничеством, за которое она получила гонорар, стала реклама книги. Сейчас, оглядываясь назад, сумма была небольшой, и в то время она понимала, что с помощью соцсетей можно заработать. В настоящее время Эвелина больше не снимает видео для YouTube, но активна на платформе TikTok.

Как рассказывает Паркере, ее самый большой гонорар за сотрудничество был 10 000 евро.

Заработок в соцсетях - это не единственный источник ее дохода. Эвелина вела различные мероприятия, снималась в кино и работала моделью. Благодаря своим социальным сетям она также создала собственную компанию. "У меня есть платформы, на которых я могу мониторить свой бизнес".

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