Ретро-автомобили на крышах Даугавпилса: кто и зачем их туда поставил

В Даугавпилсе есть как минимум четыре места, где на крыше здания или на заборе находится винтажный, или ретро-автомобиль: это Ford Fiesta MkII в микрорайоне Северный, Fiat 126 на Гриве, "Москвич-400" на Артбазе и ГАЗ-М20 "Победа" и Opel Kapitän в Калкунах, пишет "Чайка".
Издание поговорило с двумя владельцами таких авто, чтобы узнать историю машин и понять, зачем их устанавливают на крышах зданий.
Айвар Булис, владелец авторынка в Северном, рассказал, что Ford Fiesta 1980-х годов купил по объявлению два года назад, когда искал подобный автомобиль, чтобы использовать его как рекламный баннер для своего авторынка.
Галерея: Ford Fiesta MkII в микрорайоне Северный в Даугавпилсе. 20 апреля 2023 года. Фото: Алексей Байков
"Марка и модель автомобиля выбраны случайно. Винтажный автомобиль с техосмотром был выгодным предложением", - рассказывает Айвар. Машину после покупки расклеили рекламой и установили на опоры с помощью крана-манипулятора.
"Москвич-400" 1955 года выпуска появился на крыше автосервиса около линии второго трамвая на Артбазе в 2011-2012 году.
Галерея: "Москвич-400" на крыше автосервиса на Артбазе в Даугавпилсе. 20 апреля 2023 года. Фото: Алексей Байков
Открывая свой сервис, Виктор Бидзанс увидел объявление о продаже редкого для наших дней авто в городе Лимбажи.
"Решил купить, подделать, подкрасить и установить на крышу для рекламы", - комментирует владелец. Устанавливали авто на крышу краном с лебедкой, просунув тросы через открытые окна салона.
Идея устанавливать авто на крышах автосервисов появилась как рекламный символ еще в лихие 1990-е годы. Выбор исторического автомобиля для рекламы неслучаен, так как он имеет неповторимое обаяние и притяжение старины.
Галерея: ГАЗ-М20 "Победа" в Калкунах в Даугавпилсе. 17 апреля 2023 года
Галерея: Fiat 126 на крыше автосервиса на Гриве. 20 апреля 2023 года. Фото: Алексей Байков
Машина на крыше намекает, что за забором находится творческий коллектив, способный решить любые проблемы автомобилиста - починить машину или приобрести новую.
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