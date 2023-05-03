Ретро-автомобили на крышах Даугавпилса: кто и зачем их туда поставил

Издание поговорило с двумя владельцами таких авто, чтобы узнать историю машин и понять, зачем их устанавливают на крышах зданий.

Айвар Булис, владелец авторынка в Северном, рассказал, что Ford Fiesta 1980-х годов купил по объявлению два года назад, когда искал подобный автомобиль, чтобы использовать его как рекламный баннер для своего авторынка.

Галерея: Ford Fiesta MkII в микрорайоне Северный в Даугавпилсе. 20 апреля 2023 года. Фото: Алексей Байков

"Марка и модель автомобиля выбраны случайно. Винтажный автомобиль с техосмотром был выгодным предложением", - рассказывает Айвар. Машину после покупки расклеили рекламой и установили на опоры с помощью крана-манипулятора.

"Москвич-400" 1955 года выпуска появился на крыше автосервиса около линии второго трамвая на Артбазе в 2011-2012 году.

Галерея: "Москвич-400" на крыше автосервиса на Артбазе в Даугавпилсе. 20 апреля 2023 года. Фото: Алексей Байков

Открывая свой сервис, Виктор Бидзанс увидел объявление о продаже редкого для наших дней авто в городе Лимбажи.

"Решил купить, подделать, подкрасить и установить на крышу для рекламы", - комментирует владелец. Устанавливали авто на крышу краном с лебедкой, просунув тросы через открытые окна салона.

Идея устанавливать авто на крышах автосервисов появилась как рекламный символ еще в лихие 1990-е годы. Выбор исторического автомобиля для рекламы неслучаен, так как он имеет неповторимое обаяние и притяжение старины.

Галерея: ГАЗ-М20 "Победа" в Калкунах в Даугавпилсе. 17 апреля 2023 года

ГАЗ-М20 "Победа" и Opel Kapitän в Калкунах в Даугавпилсе. 17 апреля 2023 года Фото: Алексей Байков

Галерея: Fiat 126 на крыше автосервиса на Гриве. 20 апреля 2023 года. Фото: Алексей Байков

Машина на крыше намекает, что за забором находится творческий коллектив, способный решить любые проблемы автомобилиста - починить машину или приобрести новую.