Бедная Настя. История немецкой певицы с российским паспортом

Сегодня, 2 мая, Анастасия впервые споет на одной сцене с Анной Нетребко - на репетиции в Висбадене. Российско-немецкую вокалистку в пятницу, 5 мая, можно будет увидеть на одной сцене с Анной Нетребко на Международном майском фестивале в Висбаде. В опере Джузеппе Верди "Набукко" Тараторкина исполнит партию Анны - сестры первосвященника Захария. "Я радуюсь, такая известная оперная певица будет выступать у нас в Висбадене. Я горжусь этим, - признается Анастасия. - Она прекрасная певица. И мы как музыканты счастливы работать вместе и дарить людям музыку".

Отказ из Осло, по словам Анастасии, - первая ситуация подобного рода в карьере исполнительницы. Со стороны коллег и в профессиональном сообществе она чувствует только поддержку. Сама же вокалистка предпочитает концентрироваться на творчестве. "В Германии преград никаких нет. Мы просто делаем свое дело, свое ремесло. Я стараюсь полостью погрузиться в музыку. Музыка объединяет", - говорит она в интервью DW.

Уже оглядываясь назад, она так оценивает инцидент в Осло: "Мир перевернулся. Но везде исполняют русскую музыку, ставят русские оперы. В Баварии была недавно премьера "Войны и мира". Но если написано, что не допускаем русских, то уже никто не пытается понять. Я не нуждаюсь в исключении. Но нарушены мои права как гражданки Германии. Я не могу себя проявить. Других участников, которые точно будут выступать с русской музыкой на этом конкурсе, никто же не выгонит за то, что они будут петь русские арии?! Потому что у них - другой паспорт. Много исполнителей берут русскую музыку, потому что она красивая. От нее не избавиться, особенно в оперном мире. Это абсурд".