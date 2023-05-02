Полиция: возложение цветов в местах демонтированных памятников на 9 мая будет считаться агрессией

Элксниньш обсудил возможные памятные мероприятия 9 мая с представителями Государственной полиции. По словам мэра, жители и гости города смогут без каких-либо особых условий возлагать цветы к памятникам и находиться на территории памятных мест.

Однако Госполиция в Twitter уточнила, что

возложение цветов в местах расположения демонтированных советских памятников будет считаться героизацией этих объектов и проявлением агрессии, а потому недопустимо.

Не возбраняется возлагать цветы к местам захоронений, не создавая скоплений и не задерживаясь без надобности.

В своей публикации Элксниньш просит жителей Даугавпилса и гостей города не использовать запрещенные законом символы. "Принципиально важно, чтобы памятные и значимые для каждого из нас даты не были омрачены каким-то скандалом, разборками и "обменом любезностями". Уверен, что наш город не допустит провокаций!" - заявил Элксниньш.

Как сообщалось, Сейм принял закон, который запрещает 9 мая в общественных местах проводить такие мероприятия, которые не защищают интересы государственной безопасности, раскалывают общество, ложно интерпретируют историю и не проявляют солидарности с украинским народом.