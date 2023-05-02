Фото, видео ⟩ Под Брянском в РФ второй день подряд подрывают ж/д пути. С рельсов сошли 20 вагонов

Telegram-канал Baza пишет, что в 19:48 по местному времени недалеко от станции Снежетская в момент прохождения грузового состава, следующего из Брянска на Карачев, сработали три взрывных устройства, а результате чего опрокинулись несколько вагонов.

Поезд мог перевозить опасные химикаты, в том числе серу, селитру, а также пропан и известь, сообщают СМИ. Про данным Baza, несмотря на отсутствие возгорания, пожарные охлаждают сошедшие с рельсов вагоны и разлившиеся вещества.

В РЖД подтвердили инцидент, указав причиной "незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта". В заявлении компании, которое цитирует РБК, также говорится, что с рельсов сошли локомотив и примерно 20 вагонов.

По предварительной информации, пострадавших в аварии нет, также отсутствует открытое горение. На месте происшествия работают городские пожарные расчеты, также туда направлены пожарный и два восстановительных поезда.

Движение на железнодорожном участке Снежетьская - Белые Берега временно остановлено.

Как сообщалось, 1 мая на 136-м километре участка Брянск - Унеча сошел с рельсов грузовой состав, перевозивший пиломатериалы и нефтепродукты. Тогда губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что железнодорожные пути были взорваны. ​Интернет-издание Baza сообщала, что сошедший с рельсов состав загорелся.

Российские спецслужбы после начала полномасштабного вторжения в Украину неоднократно объявляли о задержании подозреваемых в подготовке "диверсий на железных дорогах". В сообщениях ФСБ регулярно фигурируют "украинские кураторы", по заданию которых подозреваемые якобы готовили взрывы на железных дорогах. В середине апреля издание "Медиазона" подсчитало, что по соответствующим делам в России задержали более 65 человек. Каждый третий из них - моложе 18 лет.