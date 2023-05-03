"Представьте, как его может использовать Путин". Создатель искусственного интеллекта предупредил о его опасности и уволился из Google

"А учитывая нынешнюю скорость прогресса, мы ожидаем, что усовершенствование произойдет довольно быстро. И нас это должно беспокоить", - добавил ученый.

"Плохие люди, способные на плохие вещи"

Ранее в интервью New York Times Хинтон упоминал опасность того, что ИИ-технологии попадут в руки злоумышленников, которые с их помощью будут делать "плохие вещи".

Когда Би-би-си попросила его поделиться, кого именно он имеет в виду, Хинтон ответил: "Это самый пессимистичный сценарий. Самый кошмарный прогноз".

"Представьте себе, например, что какой-нибудь злоумышленник вроде Путина решит дать роботам возможность создавать свои собственные подзадачи".

Например, в конечном счете, это могут быть такие подзадачи как "Мне нужно усилить свою власть", - пояснил ученый.

Почему ИИ учится так быстро

Как объяснил Хинтон, у компьютерных систем намного больше возможностей учиться, чем у людей, что вызывает тревогу.

"Мы являемся биологическими системами, а здесь речь идет о цифровых. И огромная разница заключается в том, что с цифровыми системами у вас может быть множество копий с одними и теми же исходными составляющими. Все эти копии могут учиться отдельно друг от друга, а потом мгновенно обмениваться новыми знаниями".

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