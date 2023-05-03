В Сети появилось фото помолодевшей Пугачевой в Израиле

Игорь Гуляев побывал в гостях у Примадонны в Израиле и поделился впечатлениями от ее внешнего вида. На снимках Алла Пугачева выглядит заметно помолодевшей и отдохнувшей.

"Алла живет там в тепле, покое и любви - вот секрет ее отличной формы", - рассказал журналистам Гуляев. Он добавил, что так и должна выглядеть настоящая женщина - свежей, отдохнувшей, сияющей.

Ранее дети певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина прилетели в Париж. Известно, что шоумен сводил двойняшек в Диснейленд.

Детям звезд - Лизе и Гарри Галкиным - по 9 лет.

В интервью Ирине Шихман Максим ранее рассказывал, что в какой-то момент понял, что ему самому следует показывать фрагменты из жизни звездной четы, а также рассказывать о буднях наследников. Гордый отец довольно часто делится забавными видеороликами на своей странице в Instagram.

Галкин объясняет, что начал вести Instagram после того, как в Юрмале за ними с детьми бежали толпы незнакомых людей с видеокамерами. Тогда Максим понял, что надо показывать все самому: "Как только я стал делать Instagram, эти преследования прекратились".

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми в настоящий момент проживают в Израиле. По данным СМИ, своей недвижимости у Примадонны и ее супруга там пока нет. Портал УНИАН сообщал, что Алла Пугачева с мужем и детьми живут в доме брата юмориста. Дети учатся в элитной школе. На свежей фотографии Примадонна позирует вместе с племянницей Максима - Алиной Галкиной.

В сентябре 2022 года Галкина, который публично выступал против российского вторжения в Украину, Минюст РФ объявил "иноагентом". В ответ певица попросила министерство включить в реестр "иноагентов" и ее.