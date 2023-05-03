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Видео ⟩ Лайма Вайкуле о Юдашкине: "Из-за меня его уволили"

rus.tvnet.lv
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Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле Фото: Кадр из видео

Латвийская певица Лайма Вайкуле в интервью телеканалу "Дождь" рассказала, каким она помнит недавно ушедшего из жизни модельера Валентина Юдашкина. 

"Его знал в советское время каждый косметолог, потому что косметологи должны были еще раскрашивать (...). Например, делать тигра из женского лица. Он учил их рисовать на лице. Он был в жюри на международном конкурсе... Он потрясающе делал грим. Я называла его "Димедрольчик", - вспоминает Лайма Вайкуле

Певица отмечает, что Валентин Юдашкин, когда заходил к ней в гримерку, как-то умудрялся делать так, чтобы ей становилось спокойно: "Он всегда был такой. Он был хороший друг, прекрасный человек и талантливейший визажист для меня". 

Вайкуле отметила, что она всегда его любила и ей жаль, что о нем приходится говорить в прошедшем времени. Певица не знает, делал ли он еще кому-то make up кроме нее. 

"Он работал на комбинате. Из-за меня его уволили, потому что он поехал со мной на гастроли. Он опоздал, не вышел на работу, и его уволили", - вспоминает Вайкуле.

Она сделала предположение, что именно его увольнение стало толчком к развитию его карьеры модельера и дизайнера. 

Отношения с Валентином Юдашкиным Вайкуле поддерживала до 2021 года. Последний раз она с ним виделась на дне рождения Максима Галкина в 2021 году. 

"Я когда его увидела, мне было очень больно. Он сильно похудел. Он изменился, но такой же замечательный. Никогда не показывал, что ему плохо, что он болеет. Все время с улыбкой. Я понимаю, почему его все любили - и богатые, и бедные. У него было такое обаяние", - подытожила Лайма Вайкуле. 

Напомним, 2 мая на 60-м году жизни скончался российский модельер Валентин Юдашкин. В течение последних нескольких лет он болел тяжелым онкологическим заболеванием.

Видео: Интервью с Лаймой Вайкуле

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