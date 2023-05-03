Латвийский проект "Философия на воде" выходит на международную онлайн-платформу

"Также и сейчас в нашем "спасательном круге" собираются те, кто в разное время нашел свой дом в Латвии, и местные жители, которые хотят разобраться в происходящем вокруг. Это проект для объединения - всегда легче спасаться вместе с теми, с кем ты на одной волне, - говорит Ланская. - В одиночку мы беззащитны и уязвимы, мы тонем в разъедающей жиже агрессии. Пусть мы не можем повлиять на ситуацию глобально — идет слишком большая игра, но, как мне кажется, нас спасет забота друг о друге. Человечность, проявленная к ближнему — наша "Философия на воде" об этом. И наши зрители - люди разных национальностей и взглядов это чувствуют, а после встречи всегда подходят и благодарят, что нашли ответы на многие вопросы. А мы благодарим их за поддержку".

"Давно не переживаемое ощущение откровенного и открытого общения, - делится впечатлениями от мероприятия исполнительный директор Латвийской ассоциации вещательных организаций Гунта Лидака, которая побывала на беседе Арниса Ритупса с Еленой Лукьяновой. - Интеллектуальные разговоры о войне и мире - провокационный философ и темпераментная доктор юридических наук. Аудитория - русские, латыши, украинцы... Спасибо за такую возможность!".

Екатерина Ланская (KATUFILM) - режиссер и продюсер международных фестивалей, телевизионных проектов, видеоработ, обладатель главной награды Лондонской кинопремии L.I.M.P.A, фестивалей Paris International Short Festival и New York International Women Festival. Продюсер документального фильма Maja/Home/Дом про легендарный род князей Голициных. В феврале в широкий прокат вышла полнометражная картина "Молоко матери", где Екатерина выступила ассоциативным продюсером.

Журналист и медиаменеджер Андрей Васильев - многолетний главный редактор российского "Коммерсанта", бывший руководитель программы "Время", продюсер скандальных проектов "Гражданин Поэт" и "Господин хороший". Снялся как актер в фильмах "Когда я стану великаном", "Даун-хаус", "Generation П" и "Взять Тарантину".

Арнис Ритупс почти двадцать лет учился богословию, классическим языкам, теории кино и философии в ЛГУ, Упсальском университете (Швеция), Вестминстерском университете (Великобритания), Католическом университете Лувена (Бельгия); доктор философских наук, ассоциированный профессор Латвийской Академии искусств; преподавал также в ЛГУ, в Лувене и Стокгольмской школе экономики в Риге; переводчик Декарта, Григория Богослова, специализирующийся в поздне-античных комментаторах Аристотеля. С 2010-го года соиздатель журнала Rīgas Laiks, где регулярно публикуются размышления о происходящем, интервью с известнейшими мыслителями современности, лауреатами Нобелевской премии.