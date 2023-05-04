"Уже все пошло". Пригожин заявил, что Украина начала наступление

"Я считаю, что наступление украинской армии уже, собственно говоря, началось. Мы видим высочайшую активность вражеской авиации, мы видим высочайшую активность по периметру и внутри нашего фронта. При этом если внутри наш фронт мы контролируем, то по периметру, к сожалению, ситуация выглядит, скажем так, не лучшим образом. И поэтому наши фланги на вопрос насколько они надежны – я пока промолчу из вежливости.

Уже все пошло. Когда это перейдет в активную фазу? Думаю, что в ближайшее время. Возможно, в ближайшие дни",

- сообщил он в Telegram.

Заявление Пригожина не было подтверждено, и российские военные не прокомментировали его.

Вечером в среду Генштаб ВСУ высказался только об упорных боях в Бахмуте, где находятся и бойцы ЧВК "Вагнер".

Пригожин сообщил о тяжелых потерях среди своих бойцов и обвинил Москву в том, что она позволяет им "голодать без боеприпасов".

Высказывания Пригожина прозвучали по время, когда Украина готовится к контрнаступлению, чтобы вернуть территории, захваченные Россией в ходе начатого 14 месяцев назад вторжения.

В свою очередь руководство армии Украины пока не предоставило никаких деталей по поводу этого контрнаступления, нет и никаких признаков того, что оно начнется в ближайшее время.