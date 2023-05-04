Ночью на юге России произошли пожары на двух нефтеперерабатывающих объектах

В Краснодарском крае произошел пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе, а в Ростовской области - на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.

Глава Ростовской области Василий Голубев утром в четверг сообщил об атаке беспилотника, тогда как губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев причину возгорания назвать не стал.

"Сегодня ночью в районе села Киселевка Красносулинского района на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался. Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен", - рассказал в Telegram Голубев.

По утверждению чиновников, оба пожара быстро удалось ликвидировать.

В свою очередь пожар в резервуаре с нефтепродуктами рядом с Таманью в Краснодарском крае тушили почти сутки. О его ликвидации МЧС сообщило около полуночи.

В случае с Таманью и Ильским НПЗ, который находится примерно в 30 км от Краснодара, власти не стали заявлять об атаках дронов. Однако о них сообщило государственное агентство ТАСС, отмечает Русская служба ВВС.

В последние дни в России и аннексированном Крыму участились случаи использования дронов для атак на нефтеперерабатывающие объекты.