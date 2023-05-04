Фото и видео ⟩ Ярко и празднично: в Риге прошло традиционное шествие в народных костюмах

Напомним, в День восстановления независимости Латвии в Риге отмечается широкой программой культурных мероприятий в парках, скверах и центрах культуры.

В 13 часов люди начали собираться на Ратушной площади для акции "Надень народный костюм в честь Латвии", а в 14:30 двинулись шествием по улице Калькю в направлении памятника Свободы, где в 15 часов состоялось возложение цветов.

С 15:30 на Ратушной площади проходят концерты группы Auļi, Катрины Диманты, этно-фолк-группы TKP.

Предварительно записываться на шествие было не нужно, в нем могли принять участие все, кто наденет народный костюм в честь Латвии.

Галерея: Традиционное шествие в народных костюмах

Сегодня с 10:00 все желающие могли участие в создании традиционной композиции "Цветочная Латвия" у памятника Свободы.

Все принесенные людьми весенние цветы будут вплетены в цветочный ковер, воссоздающий контуры Латвии. Полюбоваться "Цветочной Латвией" можно будет и 5 мая.

В Сейме состоялось торжественное заседание, кроме того, депутаты Сейма и Рижской думы приняли участие в акции "Латвийские цветы для украинской свободы".

В свою очередь в Алуксне состоялся парад латвийских и иностранных вооруженных сил.