Фото ⟩ Большой праздничный концерт на Эспланаде

В честь Дня восстановления независимости Латвии на Эспланаде прошел большой праздничный концерт "Я увидел тебя в золоте".
В концерте приняли участие Алисе Йосте, Горан Гора, группы Zāle, Čipsis un dullais, Laika suns. Закроет вечерний концерт группа Turaidas Roze.
Галерея: Праздничный концерт "Я увидел тебя в золоте".
RUS TVNET уже сообщал, что День восстановления независимости Латвии в Риге будет отмечаться широкой программой культурных мероприятий в парках, скверах и центрах культуры.
В Сейме состоялось торжественное заседание, кроме того, депутаты Сейма и Рижской думы приняли участие в акции "Латвийские цветы для украинской свободы".
В свою очередь в Алуксне состоялся парад латвийских и иностранных вооруженных сил.
Галерея: У памятника Свободы создана традиционная "Цветочная Латвия"
Галерея: в Риге прошло традиционное шествие в народных костюмах
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