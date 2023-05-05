В Украине считают, что Россия пыталась заполучить украинские двигатели через Иран

Как говорят источники в следственных органах, это могла быть контрабандная схема переправки товаров военного назначения из Украины в Россию через третьи страны. По всей вероятности, покупка предназначалась для военно-транспортных самолетов российской армии.

Д-36 - это турбореактивный двухконтурный авиационный двигатель, запущенный в серийное производство на запорожском заводе "Мотор Сич" еще в 1977 году для самолетов Антонова.

А в октябре 2022 года СБУ задержала президента этой корпорации Вячеслава Богуслаева. Его подозревают в том, что "Мотор Сич" незаконно поставлял России двигатели и запчасти к ним, которые использовались для производства и ремонта российских ударных вертолетов, активно участвовавших в полномасштабном вторжении в Украину.

По словам следователей, двигатели украинского производства находили в сбитых российских вертолетах, из чего следует, что и раньше Россия в обход санкций и запретов покупала необходимое оборудование через посредников в третьих странах.

Поэтому похоже, что Москва продолжает искать пути поставок из Украины критически важных запчастей для своей военной техники.

Чем примечателен Ан-74?

Комментарий корреспондента Би-би-си по военным вопросам Павла Аксенова

Ан-74 - полярная модификация транспортного самолета Ан-72, очень удачного легкого транспортника, разработанного в КБ Антонова еще в 1970-х годах. За счет необычного расположения двигателей над верхней плоскостью крыла этот самолет может выполнять полеты с небольших взлетно-посадочных полос низкого качества.