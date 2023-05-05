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Скончалась режиссер Инта Городецка

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Скончалась режиссер Инта Городецка
Скончалась режиссер Инта Городецка Фото: Ieva Čīka/LETA

В пятницу, 5 мая, скончалась режиссер Инта Городецкая, сообщает TV3 Ziņas.

"Мы будем помнить Инту как прекрасного профессионала и искреннего, интеллигентного человека", - говорится в сообщении TV3.

TVNET GRUPA также выражает соболезнования семье Инты Городецки и ее поклонникам.

Городецка окончила Техникум работников культуры и Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Она занималась постановками пьес "Пассажир без багажа" Жана Ануя, "Недоразумение" Альбера Камю, "Прометей" Эсхила, "За закрытыми дверями" Жана-Поля Сартра, "В это же время, в следующем году" Бернарда Слэйда. Из поздних работ Городецки - сериал UgunsGrēks.

Она также получила награду "Золотая волна 2008" как "Режиссер года".

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