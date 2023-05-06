Как Украина отреагировала на слова Пригожина об уходе из Бахмута?

Украинцы не верят этому заявлению и считают его обманным ходом со стороны российской армии, пытающихся усыпить бдительность защитников Бахмута.

Как уже сообщалось, в пятницу, 5 мая, Пригожин опубликовал видеообращение к российскому военному руководству, подвергнув его резкой критике. На видео видно бесчисленное количество трупов боевиков. Вскоре после этого Пригожин объявил, что выведет ЧВК "Вагнер" с линии фронта в Бахмуте.

"У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу, Герасимов где, боеприпасы?" - заявил Пригожин.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк сообщил украинским СМИ, что Пригожин не будет выводить своих бойцов из Бахмута.

"Эти заявления сделаны им на фоне того, что он не может выполнить очередное обещание - захватить Бахмут до 9 мая. Поэтому он сейчас пытается сделать кого-то виноватым в этом, ведь он сейчас понимает, что уже не может сдержать свое слово", - заявил Черняк.

Представитель ВСУ Сергей Череватый считает, что заявления Пригожина не связаны с нехваткой боеприпасов, поскольку россияне каждый день интенсивно обстреливают позиции защитников Бахмута.

По его мнению, дело в том, что у ЧВК "Вагнер" огромные потери среди личного состава.

"Более месяца назад мы делали предположение, что если у ЧВК "Вагнер" сохранится такая динамика потерь: 100 человек убитыми и более в сутки, то в ближайшем будущем они будут уничтожены", - отметил Череватый.

Ранее сообщалось, что в декабре 2022 года ЧВК "Вагнер" также опубликовали обращение к Валерию Герасимову с требованием поставки боеприпасов. Боевики утверждали, что испытывает большие трудности в Бахмуте из-за отсутствия оружия, сообщало издание Insider.

В конце апреля Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" вскоре может закончить свое существование.