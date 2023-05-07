Видео ⟩ Водитель проколол шину под Олайне. Власти отказали в компенсации

В апреле Андрис ехал на дачу, но был вынужден был остановиться на обочине. Хотя он ехал со скоростью около 30 км/ч по грунтовой дороге, но все равно проколол шину автомобиля. Он был вынужден потратить свои деньги и время из-за плохого состояния дороги.

Мужчина не единственный, кто недоволен дорогой, усыпанной крупными камнями. Его сосед Янис говорит, что дорога особенно загружена летом, когда отдыхающие едут на карьер. Мужчина пытается найти объездные пути, чтобы не бояться за свою машину.

Андрис сообщил полиции об аварии на дороге, но из-за нехватки времени он не стал дожидаться полиции. Тем не менее, он позвонил в муниципалитет и попросил компенсацию, но самоуправление ему отказало.

Сюжет программы Bez tabu (на латышском языке)