Продолжается сбор подписей за отделение Бабите от Марупского края

В качестве представителя инициативы указана Даце Крастиня. Она призывает изменить "несправедливое разделение" административно-территориальной реформы, в результате которого, по мнению жителей,

развитие Марупского края происходит за счет Бабитского края, в частности, приходится выплачивать амбициозные кредиты, взятые Марупским краем в предыдущие годы.

После реформы бывший Марупский край продолжает развивать свои проекты - строительство новой музыкально-художественной школы, расширение Марупской основной школы новой спортивной площадкой, строительство нового бассейна со СПА, строительство новой школы, строительство новой котельной в Яунмарупе и др.

С другой стороны, в Бабитском крае не реализуется ни один проект развития - даже начатый проект спортивной площадки у Бабитской средней школы был отменен в пользу новой школы в Марупе. Также полностью остановлено строительство нового детского сада в Пиньки и другие проекты.

Жители Бабите не обеспечены качественной питьевой водой, не построены централизованные водопроводные и канализационные сети, а в поселках с населением более 1000 человек не упорядочена инфраструктура.