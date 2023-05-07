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Исторический момент: король Карл III и семья на балконе Букингемского дворца

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Король Карл III и королевская семья на балконе Букингемского дворца
Король Карл III и королевская семья на балконе Букингемского дворца Фото: Reuters/ScanPix

После церемонии коронации британского короля Карла III, которую по телевидению посмотрели почти 100 миллионов человек, люди устремились к Букингемскому дворцу, чтобы дождаться выхода королевской семьи на балкон.

6 мая этого года - важный день в истории Великобритании. В этот день были коронованы король Карл III (74 года) и его жена, королева Камилла (75 лет).

Король Карл III стал 40-м правящим монархом, коронованным с 1066 года. Последний раз мир был свидетелем этой традиции 70 лет назад, когда на трон взошла Елизавета II. Чарльз также установил новый рекорд - никто не был коронован в столь почтенном возрасте!

Традиция, когда королевская семья выходит на балкон, чтобы поприветствовать народ, зародилась в 1902 году после коронации короля Эдуарда VII.

Это заключительное мероприятие дня коронации.

В следующий раз королевскую семью на балконе мы увидим в июне, в честь дня рождения короля!

Фото: Reuters/ScanPix
Фото: Reuters/ScanPix

На голове у короля Большая императорская корона, которую используют при коронации, у королевы - корона королевы Мэри.

Фото: Reuters/ScanPix
Фото: Reuters/ScanPix

На балконе можно увидеть короля и королеву, принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принца Джорджа, принцессу Шарлотту, принца Луи, а также принцессу Анну и принца Эдварда.

Но на балконе не было принца Гарри. Он решил не возвращаться в Букингемский дворец и, очевидно, после 24-часового пребывания в Великобритании сразу же отправился в аэропорт Хитроу, чтобы вернуться в Калифорнию.

Фото: AP/Scanpix

Галерея: Коронация Карла III

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