Исторический момент: король Карл III и семья на балконе Букингемского дворца

После церемонии коронации британского короля Карла III, которую по телевидению посмотрели почти 100 миллионов человек, люди устремились к Букингемскому дворцу, чтобы дождаться выхода королевской семьи на балкон.
6 мая этого года - важный день в истории Великобритании. В этот день были коронованы король Карл III (74 года) и его жена, королева Камилла (75 лет).
Король Карл III стал 40-м правящим монархом, коронованным с 1066 года. Последний раз мир был свидетелем этой традиции 70 лет назад, когда на трон взошла Елизавета II. Чарльз также установил новый рекорд - никто не был коронован в столь почтенном возрасте!
Традиция, когда королевская семья выходит на балкон, чтобы поприветствовать народ, зародилась в 1902 году после коронации короля Эдуарда VII.
A huge roar erupts as the area around the Queen Victoria Memorial opens up.— Royal Central (@RoyalCentral) May 6, 2023
The crowd run towards the gates of Buckingham Palace to try and get the best view.#Coronation pic.twitter.com/QodNrkWU5H
The King and Queen have appeared on the Balcony of Buckingham Palace to huge cheers.— Royal Central (@RoyalCentral) May 6, 2023
They are joined by many members of their family, including Queen Camilla’s grandchildren.#Coronation pic.twitter.com/QoVXEbIUMm
Это заключительное мероприятие дня коронации.
В следующий раз королевскую семью на балконе мы увидим в июне, в честь дня рождения короля!
На голове у короля Большая императорская корона, которую используют при коронации, у королевы - корона королевы Мэри.
На балконе можно увидеть короля и королеву, принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принца Джорджа, принцессу Шарлотту, принца Луи, а также принцессу Анну и принца Эдварда.
Но на балконе не было принца Гарри. Он решил не возвращаться в Букингемский дворец и, очевидно, после 24-часового пребывания в Великобритании сразу же отправился в аэропорт Хитроу, чтобы вернуться в Калифорнию.
Галерея: Коронация Карла III
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