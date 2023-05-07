Исторический момент: король Карл III и семья на балконе Букингемского дворца

Это заключительное мероприятие дня коронации.

В следующий раз королевскую семью на балконе мы увидим в июне, в честь дня рождения короля!

Фото: Reuters/ScanPix

Фото: Reuters/ScanPix

На голове у короля Большая императорская корона, которую используют при коронации, у королевы - корона королевы Мэри.

Фото: Reuters/ScanPix

Фото: Reuters/ScanPix

На балконе можно увидеть короля и королеву, принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принца Джорджа, принцессу Шарлотту, принца Луи, а также принцессу Анну и принца Эдварда.

Но на балконе не было принца Гарри. Он решил не возвращаться в Букингемский дворец и, очевидно, после 24-часового пребывания в Великобритании сразу же отправился в аэропорт Хитроу, чтобы вернуться в Калифорнию.

Фото: AP/Scanpix

Галерея: Коронация Карла III