Партия "Согласие" призывает избегать провокаций на 9 мая

В своем заявлении партия призывает 8 и 9 мая почтить память погибших во Второй мировой войне

и отметить победу над нацизмом возложением цветов и зажжением свечей на братских и воинских кладбищах.

В заявлении партии содержится призыв избегать любых провокаций с любой стороны, помнить обо всех действующих ограничениях и относиться с уважением и пониманием к работе сотрудников полиции.

"Как мы будем дальше сохранять и беречь нашу семейную память, зависит только от нас самих, от нашей мудрости, от того, как мы будем действовать сейчас. Давайте будем разумными и интеллигентными", - призывает правление "Согласия".

8 мая - это день разгрома нацизма и памяти жертв Второй мировой войны, а Россия отмечает 9 мая день Победы.

Как сообщалось, Сейм принял закон, запрещающий 9 мая проводить в открытом публичном пространстве мероприятия, не защищающие интересы национальной безопасности, разделяющие общество, ложно описывающие историю и не проявляющие солидарности с украинским народом.

9 мая в Латвии запрещается проведение массовых развлекательных и праздничных мероприятий, митингов, шествий и пикетов, за исключением тех, которые соответствуют цели закона.