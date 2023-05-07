ЧВК "Вагнер" под Бахмутом получит боеприпасы

"Женя, я хочу сказать, пока мы не дойдем до позиций, пока не раздам все позиции, ты будешь в обороне. И когда мы начнем наступать, только тогда мы определим, куда тебе идти дальше. Мы должны полностью поменять ход ситуации. Ты мне всегда говорил, что живешь по мужским правилам. Поэтому я тебе по понятиям говорю: ты должен сделать то, то и то. С тобой свяжутся люди и тебе объяснят", - предупредил Кадыров.