Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что министерство обороны России пообещало дать ему боеприпасы в необходимом количестве для продолжения боевых действий, пишет Русская служба BBC.
ЧВК "Вагнер" под Бахмутом получит боеприпасы
Кроме того, по словам Пригожина, вопросы взаимодействия ЧВК "Вагнер" с министерством обороны будет решать главнокомандующий Воздушно-космическими силами России и заместитель командующего российской группировкой в Украине Сергей Суровикин.
"Нам дают Суровикина как человека, который будет принимать все решения в рамках боевых действий "Группы Вагнера" во взаимодействии с Министерством обороны", - сказал Пригожин.
Напомним, что ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал видео, на котором жалуется на значительные потери группировки. Также он заявил, что наемники покинут Бахмут 10 мая.
Впоследствии глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что официально попросил Путина отправить подразделения чеченского спецназа "Ахмат" в Бахмут вместо ЧВК "Вагнер".
В воскресенье, 7 мая, Кадыров записал видео, в котором потребовал от Пригожина держать оборону под Бахмутом до тех пор, пока ЧВК "Вагнер" не сменят боевики из Чечни.
"Женя, я хочу сказать, пока мы не дойдем до позиций, пока не раздам все позиции, ты будешь в обороне. И когда мы начнем наступать, только тогда мы определим, куда тебе идти дальше. Мы должны полностью поменять ход ситуации. Ты мне всегда говорил, что живешь по мужским правилам. Поэтому я тебе по понятиям говорю: ты должен сделать то, то и то. С тобой свяжутся люди и тебе объяснят", - предупредил Кадыров.
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