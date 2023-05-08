Агнесе Зелтиня рассказала, как готовилась к дефиле в купальнике

Изданию Privatā Dzīve она сказала, что специально готовилась к показу бренда SLOW beachwear. Агнесе Зелтиня отметила, что долгое время поддерживает себя в форме с помощью эндотерапии и акватренажера. "После показа мод меня наполнила позитивная энергия. Готовясь к показу, я также ходила в тренажерный зал и следила за своей диетой - отказалась от сахара и мучного. Но потом поняла, что главное в этом показе - это быть такой, какая ты есть - большой или маленькой, пышной или утонченной", - сказала Зелтиня.