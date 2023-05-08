Пн, 8.05.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Фото ⟩ Яна Брук вышла замуж в Лас-Вегасе

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Яна Брук
Яна Брук Фото: https://www.instagram.com/yanaabruk/

Инфлюенсер Яна Брук (Yana Bruk) и бывший военный Давид Круминьш отправились в Лас-Вегас (США), чтобы пожениться после победы в шоу Mīla kemperī.

Впервые в истории латвийского шоу-бизнеса на телеканале STV Pirmā! победители шоу знакомств Mīla kemperī отправляются в Америку, страну всех возможностей, чтобы поклясться друг другу в вечной любви.

Брук и Круминьш были одной из самых скандальных и стабильных пар в шоу. Они увиделись во второй серии и остались вместе до финала. Между влюбленными были как ночи, полные страсти, так и полные эмоций ссоры, во время которых оба убеждались во взаимной любви.

До свадьбы Яна сомневалась, готовы ли они с Давидом к этому важному шагу, говоря, что после окончания шоу они редко встречаются и, по ее мнению, Давид не готов к семейной жизни. Однако, судя по тизеру из шоу, они все же отправились в Лас-Вегас, где подтвердили свою любовь.

"Из Швеции в Голливуд! Мы были настоящими на протяжении всего шоу!" - говорит пара.

Правда, после шоу отношения между ними изменились, о чем свидетельствует недавний пост Брук в социальных сетях: "Да, шоу всегда шоу, но там было много реальной жизни, а также много того, что произошло за кадром. Шоу снимали летом, финал - осенью, и с тех пор прошло много времени, так что, очевидно, многое могло измениться".

Больше смотрите на 1188.lv!

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх