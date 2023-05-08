Фото ⟩ Яна Брук вышла замуж в Лас-Вегасе

Впервые в истории латвийского шоу-бизнеса на телеканале STV Pirmā! победители шоу знакомств Mīla kemperī отправляются в Америку, страну всех возможностей, чтобы поклясться друг другу в вечной любви.

Брук и Круминьш были одной из самых скандальных и стабильных пар в шоу. Они увиделись во второй серии и остались вместе до финала. Между влюбленными были как ночи, полные страсти, так и полные эмоций ссоры, во время которых оба убеждались во взаимной любви.

До свадьбы Яна сомневалась, готовы ли они с Давидом к этому важному шагу, говоря, что после окончания шоу они редко встречаются и, по ее мнению, Давид не готов к семейной жизни. Однако, судя по тизеру из шоу, они все же отправились в Лас-Вегас, где подтвердили свою любовь.

"Из Швеции в Голливуд! Мы были настоящими на протяжении всего шоу!" - говорит пара.

Правда, после шоу отношения между ними изменились, о чем свидетельствует недавний пост Брук в социальных сетях: "Да, шоу всегда шоу, но там было много реальной жизни, а также много того, что произошло за кадром. Шоу снимали летом, финал - осенью, и с тех пор прошло много времени, так что, очевидно, многое могло измениться".

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